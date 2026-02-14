https://crimea.ria.ru/20260214/opasnuyu-zabroshku-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-ogorodyat-po-resheniyu-suda-1153205025.html
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда
Прокуратура Крыма через суд обязала власти Джанкойского района огородить доступ к полуразрушенному зданию в селе Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма через суд обязала власти Джанкойского района огородить доступ к полуразрушенному зданию в селе Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что нежилой дом находится в собственности сельского поселения, однако длительное время вход в него не ограничен.Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал местные власти его исполнить. В январе прокуратура также через суд добилась от властей села Лиственное Нижнегорского района ограждения доступа к двум заброшенным зданиям. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда
