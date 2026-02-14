Рейтинг@Mail.ru
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда
Прокуратура Крыма через суд обязала власти Джанкойского района огородить доступ к полуразрушенному зданию в селе Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T13:08
2026-02-14T13:08
крым
джанкойский район
прокуратура республики крым
новости крыма
недострой
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма через суд обязала власти Джанкойского района огородить доступ к полуразрушенному зданию в селе Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что нежилой дом находится в собственности сельского поселения, однако длительное время вход в него не ограничен.Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал местные власти его исполнить. В январе прокуратура также через суд добилась от властей села Лиственное Нижнегорского района ограждения доступа к двум заброшенным зданиям. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
джанкойский район
крым, джанкойский район, прокуратура республики крым, новости крыма, недострой
Опасную "заброшку" в Джанкойском районе Крыма огородят по решению суда

Прокуратура через суд обязала власти огородить заброшку в Джанскойском районе Крыма

13:08 14.02.2026
 
Заброшенный дом в селе Октябрь Джанкойского района Крыма
Заброшенный дом в селе Октябрь Джанкойского района Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма через суд обязала власти Джанкойского района огородить доступ к полуразрушенному зданию в селе Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что нежилой дом находится в собственности сельского поселения, однако длительное время вход в него не ограничен.
"В этой связи межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении органа местного самоуправления принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию здания для предупреждения несчастных случаев", - говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал местные власти его исполнить.
В январе прокуратура также через суд добилась от властей села Лиственное Нижнегорского района ограждения доступа к двум заброшенным зданиям.
Крым Джанкойский район Прокуратура Республики Крым Новости Крыма Недострой
 
