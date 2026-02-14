https://crimea.ria.ru/20260214/novaya-ataka-na-krym--sbity-13-bespilotnikov-1153201540.html

Новая атака на Крым – сбиты 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 14.02.2026

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, два БПЛА сбили над Орловской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона, добавили в Минобороны.Накануне ВСУ трижды пытались атаковать Крым. В ночь на пятницу был уничтожено один дрон, утром над полуостровом сбили семь БПЛА, вечером над Крымом и Черным морем ликвидировали еще шесть вражеских беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

