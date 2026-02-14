Рейтинг@Mail.ru
Новая атака на Крым – сбиты 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/novaya-ataka-na-krym--sbity-13-bespilotnikov-1153201540.html
Новая атака на Крым – сбиты 13 беспилотников
Новая атака на Крым – сбиты 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Новая атака на Крым – сбиты 13 беспилотников
В ночь на субботу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, два БПЛА сбили над Орловской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона, добавили в Минобороны.Накануне ВСУ трижды пытались атаковать Крым. В ночь на пятницу был уничтожено один дрон, утром над полуостровом сбили семь БПЛА, вечером над Крымом и Черным морем ликвидировали еще шесть вражеских беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новая атака на Крым – сбиты 13 беспилотников

Над Крымом уничтожили 13 украинских беспилотников - Минобороны

07:37 14.02.2026 (обновлено: 07:46 14.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 13 - над территорией Республики Крым", - отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, два БПЛА сбили над Орловской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона, добавили в Минобороны.
Накануне ВСУ трижды пытались атаковать Крым. В ночь на пятницу был уничтожено один дрон, утром над полуостровом сбили семь БПЛА, вечером над Крымом и Черным морем ликвидировали еще шесть вражеских беспилотников.
