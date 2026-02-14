Рейтинг@Mail.ru
Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, назвал его "неординарным человеком", достойным искреннего... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, назвал его "неординарным человеком", достойным искреннего уважения.Путин добавил, что светлая память о нем как о "замечательном, неординарном человеке" навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег. Президент акцентировал, что он был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвященных переломным эпохам отечественной истории.Рой Медведев ушел из жизни 13 февраля в 100-летнем возрасте. Ранее в интервью РИА Новости Крым он озвучил свою версию причин и предпосылок передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.За свою жизнь Медведев написал более 50 книг, многие из которых были посвящены различным политическим деятелям СССР и России: Иосифу Сталину, Юрию Андропову, Никите Хрущеву, Дмитрию Медведеву, Юрию Лужкову, Владимиру Путину и другим. О нынешнем президенте России Рой Медведев написал около 10 книг, за что его стали называть биографом Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, владимир путин (политик), утраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, назвал его "неординарным человеком", достойным искреннего уважения.
"Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой – кончиной Роя Александровича Медведева. Профессиональный, жизненный путь Роя Александровича, его неизменная приверженность своим убеждениям и принципам достойны искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что светлая память о нем как о "замечательном, неординарном человеке" навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег. Президент акцентировал, что он был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвященных переломным эпохам отечественной истории.
Рой Медведев ушел из жизни 13 февраля в 100-летнем возрасте. Ранее в интервью РИА Новости Крым он озвучил свою версию причин и предпосылок передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.
За свою жизнь Медведев написал более 50 книг, многие из которых были посвящены различным политическим деятелям СССР и России: Иосифу Сталину, Юрию Андропову, Никите Хрущеву, Дмитрию Медведеву, Юрию Лужкову, Владимиру Путину и другим. О нынешнем президенте России Рой Медведев написал около 10 книг, за что его стали называть биографом Путина.
Лента новостейМолния