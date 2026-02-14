https://crimea.ria.ru/20260214/neordinarnyy-chelovek-putin-vyrazil-soboleznovaniya-seme-medvedeva-1153206366.html

Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева

Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, назвал его "неординарным человеком", достойным искреннего... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T13:47

2026-02-14T13:47

2026-02-14T13:49

россия

владимир путин (политик)

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111746/90/1117469085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ec3323d3c7f6dedd84830244b48feb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева, назвал его "неординарным человеком", достойным искреннего уважения.Путин добавил, что светлая память о нем как о "замечательном, неординарном человеке" навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег. Президент акцентировал, что он был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвященных переломным эпохам отечественной истории.Рой Медведев ушел из жизни 13 февраля в 100-летнем возрасте. Ранее в интервью РИА Новости Крым он озвучил свою версию причин и предпосылок передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.За свою жизнь Медведев написал более 50 книг, многие из которых были посвящены различным политическим деятелям СССР и России: Иосифу Сталину, Юрию Андропову, Никите Хрущеву, Дмитрию Медведеву, Юрию Лужкову, Владимиру Путину и другим. О нынешнем президенте России Рой Медведев написал около 10 книг, за что его стали называть биографом Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), утраты