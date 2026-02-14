https://crimea.ria.ru/20260214/nazvano-klyuchevoe-uslovie-dlya-polnotsennogo-zapuska-zaporozhskoy-aes-1153206518.html

Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС

Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС

Ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью РИА Новости.Без выполнения условий по водоснабжению никакой речи о пуске энергоблоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы, подчеркнул Черничук."Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - добавил директор станции.Кроме того, по его словам, необходимо восстановить линии электропередачи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности, отметил директор станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски "Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

