https://crimea.ria.ru/20260214/nazvano-klyuchevoe-uslovie-dlya-polnotsennogo-zapuska-zaporozhskoy-aes-1153206518.html
Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
Ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T14:08
2026-02-14T14:08
2026-02-14T14:08
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
атомная энергетика
аэс
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_529ce053209e7b10b9bde09c73755dcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью РИА Новости.Без выполнения условий по водоснабжению никакой речи о пуске энергоблоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы, подчеркнул Черничук."Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - добавил директор станции.Кроме того, по его словам, необходимо восстановить линии электропередачи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности, отметил директор станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски "Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_935ec60596f2dc25ef6be68530d72bb9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, атомная энергетика, аэс, безопасность
Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
Для полноценного запуска Запорожской АЭС надо восстановить Каховское водохранилище
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью РИА Новости.
"Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например, восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции", – сказал он.
Без выполнения условий по водоснабжению никакой речи о пуске энергоблоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы, подчеркнул Черничук.
"Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - добавил директор станции.
Кроме того, по его словам, необходимо восстановить линии электропередачи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности, отметил директор станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов"
– это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: