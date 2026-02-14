Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны
Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны
Средства противовоздушной обороны вечером в субботу в течение четырех часов сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским и Черным морями. Об этом РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в субботу в течение четырех часов сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в субботу сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили вражескую атаку, уничтожив девять дронов ВСУ. Никто из людей не пострадал. В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждения получил частный дом в поселке Кача.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в субботу в течение четырех часов сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в субботу сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили вражескую атаку, уничтожив девять дронов ВСУ. Никто из людей не пострадал. В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждения получил частный дом в поселке Кача.
