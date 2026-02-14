https://crimea.ria.ru/20260214/nad-krymom-i-azovskim-i-chernym-moryami-sbity-9-bpla---minoborony-1153212197.html
Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны
Средства противовоздушной обороны вечером в субботу в течение четырех часов сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским и Черным морями. Об этом РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в субботу в течение четырех часов сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в субботу сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили вражескую атаку, уничтожив девять дронов ВСУ. Никто из людей не пострадал. В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждения получил частный дом в поселке Кача.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
