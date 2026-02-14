Рейтинг@Mail.ru
На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/na-ukraine-razbita-tsentralnaya-baza-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-1153205198.html
На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения
На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения - РИА Новости Крым, 14.02.2026
На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T12:47
2026-02-14T12:47
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152717990_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d00b5c53947ee38bbc6581cb7c50ba66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.
украина
На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения

Армия России нанесла удары по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

12:47 14.02.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
На Украине повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения", - цитирует ведомство РИА Новости.

Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.
Новости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
