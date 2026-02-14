https://crimea.ria.ru/20260214/na-ukraine-razbita-tsentralnaya-baza-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-1153205198.html

На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T12:47

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Также поражены места хранения и запуска БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине

украина

