Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мирный житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области. В результате повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах Белгорода. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. При атаке погибли два человека и пятеро получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

