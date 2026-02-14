Рейтинг@Mail.ru
Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/muzhchina-pogib-pri-udare-drona-kamikadze-po-avto-v-bryanskoy-oblasti-1153203220.html
Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Мирный житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T10:53
2026-02-14T10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мирный житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области. В результате повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах Белгорода. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. При атаке погибли два человека и пятеро получили ранения.
Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мирный житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", - написал он в Telegram.
Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области. В результате повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах Белгорода. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. При атаке погибли два человека и пятеро получили ранения.
