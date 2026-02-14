https://crimea.ria.ru/20260214/muzhchina-pogib-pri-obrushenii-kozyrka-bolnitsy-v-tambovskoy-oblasti-1153207950.html

Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области входной козырек хирургического отделения городской больницы обрушился из-за большого скопления снега, в результате погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону."14 февраля 2026 года в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина, 1955 года рождения", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "халатность".В настоящее время проводится осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс, добавили в ведомстве.Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

происшествия, тамбовская область, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)