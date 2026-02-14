Рейтинг@Mail.ru
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/muzhchina-pogib-pri-obrushenii-kozyrka-bolnitsy-v-tambovskoy-oblasti-1153207950.html
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
В Котовске Тамбовской области входной козырек хирургического отделения городской больницы обрушился из-за большого скопления снега, в результате погиб пожилой... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T15:56
2026-02-14T16:07
происшествия
тамбовская область
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153208051_0:44:800:494_1920x0_80_0_0_7533e04cc9b68428c230e2252a4569c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области входной козырек хирургического отделения городской больницы обрушился из-за большого скопления снега, в результате погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону."14 февраля 2026 года в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина, 1955 года рождения", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "халатность".В настоящее время проводится осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс, добавили в ведомстве.Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153208051_42:0:759:538_1920x0_80_0_0_15e235d128e3b2982cf1ecb489d57c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тамбовская область, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области

В Тамбовской области погиб мужчина при обрушении козырька больницы из-за скопления снега

15:56 14.02.2026 (обновлено: 16:07 14.02.2026)
 
© СК РФМужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
© СК РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области входной козырек хирургического отделения городской больницы обрушился из-за большого скопления снега, в результате погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"14 февраля 2026 года в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина, 1955 года рождения", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс, добавили в ведомстве.
Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияТамбовская областьНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
17:38Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
17:18Воздушную тревогу объявили в Севастополе
17:12Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
16:55В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены
16:43"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
16:26В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
16:10Зеленский вновь нахамил Орбану
15:56Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
15:36Зеленский пожаловался на давление со стороны США
15:18Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
15:05В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
14:54Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом
14:37Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы
14:14Туман и сильный ветер идут на Севастополь
14:08Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
13:47Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева
13:33Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков
13:26Крымский мост открыли для движения
13:17Крымский мост закрыли для транспорта
Лента новостейМолния