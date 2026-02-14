https://crimea.ria.ru/20260214/muzhchina-pogib-pri-obrushenii-kozyrka-bolnitsy-v-tambovskoy-oblasti-1153207950.html
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
В Тамбовской области погиб мужчина при обрушении козырька больницы из-за скопления снега
15:56 14.02.2026 (обновлено: 16:07 14.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области входной козырек хирургического отделения городской больницы обрушился из-за большого скопления снега, в результате погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"14 февраля 2026 года в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина, 1955 года рождения", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс, добавили в ведомстве.
Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина
в результате падения на них больших снежных масс.
в результате падения на них больших снежных масс.