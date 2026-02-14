https://crimea.ria.ru/20260214/moschnaya-ataka-vsu-na-krym-i-kuban---sbity-55-dronov-za-tri-chasa-1153216637.html
Мощная атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 55 дронов за три часа
Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ. 14 фев - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.Крымский мост закрыт с 19.00. В Севастополе объявлена воздушная тревога. ранее губернатор города сообщал о 9 сбитых дронах ВСУ, обломки упали в поселке Кача, пострадавших нет. Рейд в Севастополе перекрыт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:07 14.02.2026 (обновлено: 23:17 14.02.2026)