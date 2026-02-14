Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост снова перекрыт - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост снова перекрыт
Крымский мост снова перекрыт - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Крымский мост снова перекрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T19:01
2026-02-14T19:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
тамань
керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее в субботу движение по транспортному переходу закрывали с 13.16 до 13.26.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
крым
крымский мост
тамань
керчь
Новости
крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, тамань, керчь, логистика
Крымский мост снова перекрыт

Крымский мост закрыли для движения

19:01 14.02.2026 (обновлено: 19:07 14.02.2026)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Ранее в субботу движение по транспортному переходу закрывали с 13.16 до 13.26.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаТаманьКерчьЛогистика
 
Лента новостейМолния