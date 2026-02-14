https://crimea.ria.ru/20260214/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-subboty-1153201782.html
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
К утру субботы проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. К утру субботы проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около часа ночи движение по мосту было перекрыто. Ограничения действовали около часа. Временная приостановка не затруднила проезд к пунктам досмотра.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
