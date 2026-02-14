https://crimea.ria.ru/20260214/krymskiy-most-seychas-chto-proskhodit-s-ocheredyu-1153207567.html
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
К вечеру субботы на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T15:18
2026-02-14T15:18
2026-02-14T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. К вечеру субботы на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было ненадолго перекрыто около 13.30.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
