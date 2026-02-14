Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
К вечеру субботы на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T15:18
2026-02-14T15:18
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. К вечеру субботы на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мосту было ненадолго перекрыто около 13.30.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: что просходит с очередью

15:18 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. К вечеру субботы на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение по мосту было ненадолго перекрыто около 13.30.

"По данным на 15.00, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 47 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния