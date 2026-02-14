Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Крымский мост открыли для движения
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения ввели в субботу в 13:17. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, новости крыма, логистика
Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыт

13:26 14.02.2026 (обновлено: 13:27 14.02.2026)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения ввели в субботу в 13:17.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
