В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму идут поиски пропавших в Азовском море рыбаков, в операции от РСЧС задействованы 134 специалиста и 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники.
крым, азовское море, происшествия, "крым-спас", гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма

В Азовском море идут поиски пропавших рыбаков – крымский главк МЧС

15:05 14.02.2026 (обновлено: 16:11 14.02.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымКрымские спасатели ищут пропавших рыбаков в Азовском море
Крымские спасатели ищут пропавших рыбаков в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму идут поиски пропавших в Азовском море рыбаков, в операции от РСЧС задействованы 134 специалиста и 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
"По состоянию на 14 февраля поиски продолжаются. Для оказания помощи пропавшим рыбакам в акватории Азовского моря привлечены сотрудники ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам – ред.), специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС, МВД и другие службы взаимодействия", - говорится в сообщении.
К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАзовское мореПроисшествия"КРЫМ-СПАС"ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
