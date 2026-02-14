https://crimea.ria.ru/20260214/krymskie-spasateli-ischut-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more--1153207189.html
В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму идут поиски пропавших в Азовском море рыбаков, в операции от РСЧС задействованы 134 специалиста и 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:05 14.02.2026 (обновлено: 16:11 14.02.2026)