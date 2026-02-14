Рейтинг@Mail.ru
14.02.2026
Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом
Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом
Жительница Керчи приговорена к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом на собственного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Жительница Керчи приговорена к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом на собственного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Женщина решила обналичить маткапитал в 2020 году, рассказали в надзорном ведомстве. Для этого она заключила фиктивный договор потребительского займа, по которому якобы купила земельный участок в Астраханской области для строительства жилого дома. После этого молодая мать предоставила в в пенсионный фонд указанный договор и написала заявление о желании направить маткапитал на погашение долга перед кооперативом.В ходе расследования подсудимая частично возместила ущерб. Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно и установил испытательный срок на аналогичный период.В отношении сотрудников кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процентаВ Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаПовышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
крым, прокуратура республики крым, мошенничество, материнский капитал, уголовный кодекс, новости крыма, суд, правосудие, приговор
Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом

Жительницу Крыма приговорили к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом

14:54 14.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Жительница Керчи приговорена к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом на собственного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Женщина решила обналичить маткапитал в 2020 году, рассказали в надзорном ведомстве. Для этого она заключила фиктивный договор потребительского займа, по которому якобы купила земельный участок в Астраханской области для строительства жилого дома.
После этого молодая мать предоставила в в пенсионный фонд указанный договор и написала заявление о желании направить маткапитал на погашение долга перед кооперативом.

"Получив денежные средства материнского капитала в сумме более 420 тыс. рублей, часть из них она передала сотруднику кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению", говорится в сообщении.

В ходе расследования подсудимая частично возместила ущерб. Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно и установил испытательный срок на аналогичный период.
В отношении сотрудников кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
