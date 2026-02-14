https://crimea.ria.ru/20260214/krymchanku-osudili-za-moshennichestvo-s-matkapitalom-1153206997.html

Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом

Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом

Жительница Керчи приговорена к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом на собственного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 14.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Жительница Керчи приговорена к условному сроку за мошенничество с материнским капиталом на собственного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Женщина решила обналичить маткапитал в 2020 году, рассказали в надзорном ведомстве. Для этого она заключила фиктивный договор потребительского займа, по которому якобы купила земельный участок в Астраханской области для строительства жилого дома. После этого молодая мать предоставила в в пенсионный фонд указанный договор и написала заявление о желании направить маткапитал на погашение долга перед кооперативом.В ходе расследования подсудимая частично возместила ущерб. Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно и установил испытательный срок на аналогичный период.В отношении сотрудников кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процентаВ Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаПовышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале

