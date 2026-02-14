Крымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингу

https://crimea.ria.ru/20260214/krymchanin-pobedil-na-chempionate-rossii-po-para-armrestlingu-1153204185.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса России и Узбекистана, крымчанин Аметхан Абдураманов одержал седьмую подряд победу на Чемпионате России по пара-армрестлингу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по данным Аксенова, на церемонии открытия чемпионата крымчанину вручили наивысшую награду Федерации армрестлинга России – "Лучший спортсмен России по пара-армрестлингу 2025 года (на правой руке)". "Эту награду рукоборец завоевывает уже в четвертый раз", - уточнил глава Крыма.При этом Федерация армрестлинга Республики Крым по итогам 2025 года вышла на 4 место в рейтинге лучших федераций пара-армрестлинга страны, добавил он.
