Крымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингу

Крымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингу

Мастер спорта международного класса России и Узбекистана, крымчанин Аметхан Абдураманов одержал седьмую подряд победу на Чемпионате России по пара-армрестлингу. РИА Новости Крым, 14.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса России и Узбекистана, крымчанин Аметхан Абдураманов одержал седьмую подряд победу на Чемпионате России по пара-армрестлингу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, по данным Аксенова, на церемонии открытия чемпионата крымчанину вручили наивысшую награду Федерации армрестлинга России – "Лучший спортсмен России по пара-армрестлингу 2025 года (на правой руке)". "Эту награду рукоборец завоевывает уже в четвертый раз", - уточнил глава Крыма.При этом Федерация армрестлинга Республики Крым по итогам 2025 года вышла на 4 место в рейтинге лучших федераций пара-армрестлинга страны, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

