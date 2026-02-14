https://crimea.ria.ru/20260214/gurevskaya-kasha-i-bliny-kakie-blyuda-mogut-voyti-v-gost-po-russkoy-kukhne-1153160436.html
Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ГОСТ по русской кухне, который будет принят в России до конца года, систематизирует около 300 блюд и продуктов. Какие именно блюда попадут в списо,к и что сейчас пользуется спросом среди жителей и гостей страны, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.По мнению специалиста, в нынешнее время в российских ресторанах и кафе при отелях в большом разнообразии должны появиться в ассортименте блюда именно русской кухни."Здесь, опять же, надо читать рецептуры, исторические книги... Это вопрос к специалистам, к тем, кто работает с историей, со всякими рецептурниками. Это - глубокое погружение и серьезная работа", - подчеркнула Лилия Биткулова.Как пример продвижения русского бренда, она рассказала о том, что в Санкт-Петербурге уже подают "петербургские завтраки"."Это - розовые блины Арины Родионовны, няни Пушкина. На завтраках в некоторых отелях подают такие блины", - поделилась спикер.Также, по ее словам, в отелях Москвы на завтрак предлагают блюда с элементами русской кухни.В Крыму также следует думать, как это реализовывать, заметила Биткулова."Есть шефы, которые уже колдуют над тем, в том числе и в Крыму, чтобы именно при использовании исторических рецептов, создавать прекрасные блюда", - подчеркнула специалист.Новый ГОСТ, по ее мнению, не только должен структурировать блюда русской кухни, но и быть полезным для россиян."Чтобы волна выхода именно этого национального стандарта, посвященного русской кухне, подняла интерес в регионах, среди жителей нашей страны. Русская кухня на севере, на юге, в Крыму, в Сибири… Чтобы современный человек хотел пробовать эту кухню и блюда из нее. И эта традиция, гордость за свои исторические корни, мне кажется, и туристам будет интересной", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:К концу года появится ГОСТ на русскую кухнюГастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым.
ГОСТ по русской кухне, который будет принят в России до конца года, систематизирует около 300 блюд и продуктов. Какие именно блюда попадут в списо,к и что сейчас пользуется спросом среди жителей и гостей страны, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.
"Интерес к русской кухне растет. Туристы, приезжая в нашу страну, традиционно хотят попробовать блюда русской кухни. У нас есть борщи. Если мы говорим про Петербург - у нас есть рассольник ленинградский. Опять же, блюда советской кухни. Это знаете, как попробовать территорию на вкус. Эту потребность гостя надо анализировать, ведь гость голосует рублем", - отметила она.
По мнению специалиста, в нынешнее время в российских ресторанах и кафе при отелях в большом разнообразии должны появиться в ассортименте блюда именно русской кухни.
"Здесь, опять же, надо читать рецептуры, исторические книги... Это вопрос к специалистам, к тем, кто работает с историей, со всякими рецептурниками. Это - глубокое погружение и серьезная работа", - подчеркнула Лилия Биткулова.
Как пример продвижения русского бренда, она рассказала о том, что в Санкт-Петербурге уже подают "петербургские завтраки".
"Это - розовые блины Арины Родионовны, няни Пушкина. На завтраках в некоторых отелях подают такие блины", - поделилась спикер.
Также, по ее словам, в отелях Москвы на завтрак предлагают блюда с элементами русской кухни.
"Бываю в Москве, и обратила внимание - на завтраки Гурьевская каша. Я подходила и пробовала - это вкусно, она насыщенная… И, опять же, под ней - история. Как она появилась, какие элементы. Я считаю, что блюда русской кухни должны готовить специалисты с образованием", - отметила она.
В Крыму также следует думать, как это реализовывать, заметила Биткулова.
"Есть шефы, которые уже колдуют над тем, в том числе и в Крыму, чтобы именно при использовании исторических рецептов, создавать прекрасные блюда", - подчеркнула специалист.
Новый ГОСТ, по ее мнению, не только должен структурировать блюда русской кухни, но и быть полезным для россиян.
"Чтобы волна выхода именно этого национального стандарта, посвященного русской кухне, подняла интерес в регионах, среди жителей нашей страны. Русская кухня на севере, на юге, в Крыму, в Сибири… Чтобы современный человек хотел пробовать эту кухню и блюда из нее. И эта традиция, гордость за свои исторические корни, мне кажется, и туристам будет интересной", - заключила она.
