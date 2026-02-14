https://crimea.ria.ru/20260214/gurevskaya-kasha-i-bliny-kakie-blyuda-mogut-voyti-v-gost-po-russkoy-kukhne-1153160436.html

Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне

Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне

ГОСТ по русской кухне, который будет принят в России до конца года, систематизирует около 300 блюд и продуктов. Какие именно блюда попадут в списо,к и что... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T21:33

2026-02-14T21:33

2026-02-14T21:33

радио "спутник в крыму"

кулинария

гост

россия

новости крыма

общество

минэкономразвития крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/49/1117994911_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_637c40156cb45b19b68f48ee1777531c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ГОСТ по русской кухне, который будет принят в России до конца года, систематизирует около 300 блюд и продуктов. Какие именно блюда попадут в списо,к и что сейчас пользуется спросом среди жителей и гостей страны, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.По мнению специалиста, в нынешнее время в российских ресторанах и кафе при отелях в большом разнообразии должны появиться в ассортименте блюда именно русской кухни."Здесь, опять же, надо читать рецептуры, исторические книги... Это вопрос к специалистам, к тем, кто работает с историей, со всякими рецептурниками. Это - глубокое погружение и серьезная работа", - подчеркнула Лилия Биткулова.Как пример продвижения русского бренда, она рассказала о том, что в Санкт-Петербурге уже подают "петербургские завтраки"."Это - розовые блины Арины Родионовны, няни Пушкина. На завтраках в некоторых отелях подают такие блины", - поделилась спикер.Также, по ее словам, в отелях Москвы на завтрак предлагают блюда с элементами русской кухни.В Крыму также следует думать, как это реализовывать, заметила Биткулова."Есть шефы, которые уже колдуют над тем, в том числе и в Крыму, чтобы именно при использовании исторических рецептов, создавать прекрасные блюда", - подчеркнула специалист.Новый ГОСТ, по ее мнению, не только должен структурировать блюда русской кухни, но и быть полезным для россиян."Чтобы волна выхода именно этого национального стандарта, посвященного русской кухне, подняла интерес в регионах, среди жителей нашей страны. Русская кухня на севере, на юге, в Крыму, в Сибири… Чтобы современный человек хотел пробовать эту кухню и блюда из нее. И эта традиция, гордость за свои исторические корни, мне кажется, и туристам будет интересной", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:К концу года появится ГОСТ на русскую кухнюГастрономические и туристические победы: чем Крым удивил Россию

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кулинария, гост, россия, новости крыма, общество, минэкономразвития крыма