Газ взорвался в частном доме в Дагестане – погибла девушка
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Новокули в Новолакском районе Дагестана, погибла молодая девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Новокули в Новолакском районе Дагестана, погибла молодая девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по республике.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 23.20 мск в пятницу. Прибывшие на место специалисты установили, что в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием кровли.Возгорание потушили до прибытия пожарных, разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвратили взрыв на пожаре в жилом доме При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
В Дагестане при взрыве бытового газа в частном доме погибла девушка