Газ взорвался в частном доме в Дагестане – погибла девушка
Газ взорвался в частном доме в Дагестане – погибла девушка
Газ взорвался в частном доме в Дагестане – погибла девушка - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Газ взорвался в частном доме в Дагестане – погибла девушка
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Новокули в Новолакском районе Дагестана, погибла молодая девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
2026-02-14T10:38
2026-02-14T10:38
дагестан
взрыв
взрыв газа
газ
происшествия
новости
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Новокули в Новолакском районе Дагестана, погибла молодая девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по республике.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 23.20 мск в пятницу. Прибывшие на место специалисты установили, что в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием кровли.Возгорание потушили до прибытия пожарных, разрушений нет.
дагестан
Газ взорвался в частном доме в Дагестане – погибла девушка

В Дагестане при взрыве бытового газа в частном доме погибла девушка

10:38 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Новокули в Новолакском районе Дагестана, погибла молодая девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по республике.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 23.20 мск в пятницу. Прибывшие на место специалисты установили, что в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием кровли.
"В результате взрыва погибла девушка 2004 года рождения", – говорится в сообщении.
Возгорание потушили до прибытия пожарных, разрушений нет.
