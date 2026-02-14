Рейтинг@Mail.ru
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине
Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T10:21
2026-02-14T10:21
европейский союз (ес)
сша
европа
украина
марко рубио
владимир зеленский
алексей пушков
политика
внешняя политика
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Виктором Орбаном.Сенатор отметил, что в подходах европейских лидеров к вопросу урегулирования конфликта ничего не меняется. Главы стран ЕС настроены нанести России поражение на Украине и тем самым они постоянно противопоставляют себя американскому лидеру Дональду Трампу, надеясь перетянуть его на свою сторону, добавил Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
европейский союз (ес), сша, европа, украина, марко рубио, владимир зеленский, алексей пушков, политика, внешняя политика, мнения, новости
10:21 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Виктором Орбаном.
"Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не "холодная война" между США и Европой, но точно "холодный мир", – написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что в подходах европейских лидеров к вопросу урегулирования конфликта ничего не меняется. Главы стран ЕС настроены нанести России поражение на Украине и тем самым они постоянно противопоставляют себя американскому лидеру Дональду Трампу, надеясь перетянуть его на свою сторону, добавил Пушков.
