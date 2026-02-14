https://crimea.ria.ru/20260214/chto-oznachaet-otmena-vstrechi-rubio-s-liderami-es-po-ukraine-1153202698.html
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине
Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности...
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153202582_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_10ee6af4924edc3db7dd33046ebb3a05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Виктором Орбаном.Сенатор отметил, что в подходах европейских лидеров к вопросу урегулирования конфликта ничего не меняется. Главы стран ЕС настроены нанести России поражение на Украине и тем самым они постоянно противопоставляют себя американскому лидеру Дональду Трампу, надеясь перетянуть его на свою сторону, добавил Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине
Отказ Рубио от встречи с лидерами ЕС означает "холодный мир" между США и Европой – Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Виктором Орбаном.
"Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не "холодная война" между США и Европой, но точно "холодный мир", – написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что в подходах европейских лидеров к вопросу урегулирования конфликта ничего не меняется. Главы стран ЕС настроены нанести России поражение на Украине и тем самым они постоянно противопоставляют себя американскому лидеру Дональду Трампу, надеясь перетянуть его на свою сторону, добавил Пушков.
