https://crimea.ria.ru/20260214/chto-oznachaet-otmena-vstrechi-rubio-s-liderami-es-po-ukraine-1153202698.html

Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине

Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Что означает отмена встречи Рубио с лидерами ЕС по Украине

Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T10:21

2026-02-14T10:21

2026-02-14T10:21

европейский союз (ес)

сша

европа

украина

марко рубио

владимир зеленский

алексей пушков

политика

внешняя политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153202582_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_10ee6af4924edc3db7dd33046ebb3a05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским по украинской тематике на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Виктором Орбаном.Сенатор отметил, что в подходах европейских лидеров к вопросу урегулирования конфликта ничего не меняется. Главы стран ЕС настроены нанести России поражение на Украине и тем самым они постоянно противопоставляют себя американскому лидеру Дональду Трампу, надеясь перетянуть его на свою сторону, добавил Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией

сша

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), сша, европа, украина, марко рубио, владимир зеленский, алексей пушков, политика, внешняя политика, мнения, новости