Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
Женщина и четверо детей погибли во время пожара, охватившего частный деревянный дом в поселке Кукан Хабаровского района. Об этом сообщает региональный главк МЧС
2026-02-14T10:09
2026-02-14T10:09
пожар
хабаровский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Женщина и четверо детей погибли во время пожара, охватившего частный деревянный дом в поселке Кукан Хабаровского района. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.По данным ведомства, вызов поступил около 3 часов ночи в субботу. На момент прибытия пожарных деревянный частный дом и надворные постройки были полностью охвачены пламенем.Полностью пожар ликвидирован к 9 часам утра на площади 80 квадратных метров.На месте происшествия работают представители следственных органов, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.Ранее в селе Желудево Рязанской области при пожаре в частном доме погибли двое детей их родители.Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.
пожар, хабаровский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли четверо детей и женщина

10:09 14.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Женщина и четверо детей погибли во время пожара, охватившего частный деревянный дом в поселке Кукан Хабаровского района. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, вызов поступил около 3 часов ночи в субботу. На момент прибытия пожарных деревянный частный дом и надворные постройки были полностью охвачены пламенем.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружены тела женщины и четверых детей, трое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Полностью пожар ликвидирован к 9 часам утра на площади 80 квадратных метров.
На месте происшествия работают представители следственных органов, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Ранее в селе Желудево Рязанской области при пожаре в частном доме погибли двое детей их родители.
Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.
ПожарХабаровский крайПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
