Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Женщина и четверо детей погибли во время пожара, охватившего частный деревянный дом в поселке Кукан Хабаровского района. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.По данным ведомства, вызов поступил около 3 часов ночи в субботу. На момент прибытия пожарных деревянный частный дом и надворные постройки были полностью охвачены пламенем.Полностью пожар ликвидирован к 9 часам утра на площади 80 квадратных метров.На месте происшествия работают представители следственных органов, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.Ранее в селе Желудево Рязанской области при пожаре в частном доме погибли двое детей их родители.Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых.

