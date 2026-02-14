https://crimea.ria.ru/20260214/belgorod-posle-udarov-vsu-goryachey-vody-ne-budet-do-kontsa-sezona-1153209012.html
Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
теплоснабжение
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
новости
жкх
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет горячей воды до конца отопительного сезона, это вызвано серьезными повреждениями инфраструктуры после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом сохраняются подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения, добавил Гладков.Аварийные бригады работают на местах, но повреждение после обстрелов ВСУ "очень большое и очень серьезное", констатировал он.Губернатор добавил, что с понедельника работа образовательных учреждений, прежде всего школ и детски садов, начнется в обычном формате. Родители школьников по желанию могут перевести своих детей на дистанционное образование.Накануне Гладков сообщил о нанесении ракетного удара по инфраструктурным объектам, в результате которого погибли два человека и пятеро пострадали. Кроме того, по словам губернатора, серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, в результате чего произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.
белгород
белгородская область
Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет горячей воды до конца отопительного сезона, это вызвано серьезными повреждениями инфраструктуры после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"После подробного анализа… последних разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
При этом сохраняются подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения, добавил Гладков.
Аварийные бригады работают на местах, но повреждение после обстрелов ВСУ "очень большое и очень серьезное", констатировал он.
Губернатор добавил, что с понедельника работа образовательных учреждений, прежде всего школ и детски садов, начнется в обычном формате. Родители школьников по желанию могут перевести своих детей на дистанционное образование.
Накануне Гладков сообщил
о нанесении ракетного удара по инфраструктурным объектам, в результате которого погибли два человека и пятеро пострадали. Кроме того, по словам губернатора, серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, в результате чего произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.
