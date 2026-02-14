Рейтинг@Mail.ru
Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день
Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день
ВСУ предприняли воздушные атаки на Крым и Севастополь. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации с водо- и энергообеспечением в... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T21:55
2026-02-14T21:55
главное за день
в мире
крым
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли воздушные атаки на Крым и Севастополь. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации с водо- и энергообеспечением в Белгороде после обстрела. Украинские беспилотники атаковали поселок Центральный в Луганской Народной Республике. Ранения получили 15 человек. В Азовском море идут поиски пропавших у берегов Крыма рыбаков. США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году. Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на Крым и СевастопольВ ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 20 беспилотников, в том числе 13 – над Крымом.Кроме того, по данным Минобороны РФ, два БПЛА сбили над Орловской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона.Уже вечером в субботу ВСУ предприняли воздушную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев в 17.40 мск сообщил об уничтожении над городом двух воздушных целей, затем были сбиты еще четыре цели. К 20.00 были сбиты 9 целей, обломки упали в поселке Кача, никто не пострадал.Ситуация в Белгороде после удара ВСУВ домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет горячей воды до конца отопительного сезона, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков По его словам, это вызвано серьезными повреждениями инфраструктуры после обстрелов со стороны ВСУ. При этом сохраняются подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения.Губернатор добавил, что с понедельника работа образовательных учреждений, прежде всего школ и детски садов, начнется в обычном формате.Удар украинских беспилотников по поселку в ЛНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о массированной атаке вражеских дронов на Центральный Перевальского муниципального округа.По предварительным данным, ранения получили 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Также в результате атаки повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания.Поиски пропавших рыбаков в Азовском мореВ Крыму идут поиски пропавших в Азовском море рыбаков, сообщил республиканский главк МЧС России.К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники.Поставки американского оружия УкраинеСША в 2026 году поставят Украине вооружение на сумму 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО, сообщил генсек альянса Марк Рютте.Он уточнил, что для Киева планируется приобрести критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет.Ключевое условие запуска Запорожской АЭСКлючевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью РИА Новости.Без выполнения условий по водоснабжению никакой речи о пуске энергоблоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы, подчеркнул он.По словам директора станции, работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день

Атаки на Крым и Севастополь и ситуация с энергетикой в Белгороде – главное за день

21:55 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли воздушные атаки на Крым и Севастополь. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации с водо- и энергообеспечением в Белгороде после обстрела. Украинские беспилотники атаковали поселок Центральный в Луганской Народной Республике. Ранения получили 15 человек. В Азовском море идут поиски пропавших у берегов Крыма рыбаков. США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году. Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки на Крым и Севастополь

В ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 20 беспилотников, в том числе 13 – над Крымом.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, два БПЛА сбили над Орловской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона.
Уже вечером в субботу ВСУ предприняли воздушную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев в 17.40 мск сообщил об уничтожении над городом двух воздушных целей, затем были сбиты еще четыре цели. К 20.00 были сбиты 9 целей, обломки упали в поселке Кача, никто не пострадал.
Ключевое условие запуска Запорожской АЭС

Ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью РИА Новости.
Без выполнения условий по водоснабжению никакой речи о пуске энергоблоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы, подчеркнул он.
По словам директора станции, работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе.
