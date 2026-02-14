Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
В Севастополе средства ПВО продолжают отражать вражескую атаку, сбито уже шесть воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T18:12
2026-02-14T18:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО продолжают отражать вражескую атаку, сбито уже шесть воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Развожаев призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев

Над Севастополем сбили шесть воздушных целей – Развожаев

18:12 14.02.2026 (обновлено: 18:23 14.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
© РИА Новости . Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО продолжают отражать вражескую атаку, сбито уже шесть воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 6 воздушных целей в районе Северной стороны и Балаклавы", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Развожаев призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
