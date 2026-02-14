https://crimea.ria.ru/20260214/ataka-vsu-na-sevastopol-sbili-uzhe-6-vozdushnykh-tseley--razvozhaev-1153210407.html
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
В Севастополе средства ПВО продолжают отражать вражескую атаку, сбито уже шесть воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T18:12
2026-02-14T18:12
2026-02-14T18:23
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_aa28cbd3a3683f46156e4b1255c8107d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО продолжают отражать вражескую атаку, сбито уже шесть воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Развожаев призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131924242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac9c05e7b27afb3d8c8069478d0f164e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
Над Севастополем сбили шесть воздушных целей – Развожаев
18:12 14.02.2026 (обновлено: 18:23 14.02.2026)