Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, в поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА. В доме осколками выбито стекло, погнута дверь, посекло стену. Также в Каче во дворе другого частного дома житель обнаружил обломки БПЛА. Дом не пострадал. В районе Фиолентовского шоссе на территории пляжа рядом обнаружены фрагменты от сбитого БПЛА. "Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - напомнил губернатор.
атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы

Атака ВСУ на Севастополь - поврежден дом

19:59 14.02.2026 (обновлено: 20:31 14.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В общей сложности сбито 9 БПЛА. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, в поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА. В доме осколками выбито стекло, погнута дверь, посекло стену. Также в Каче во дворе другого частного дома житель обнаружил обломки БПЛА. Дом не пострадал. В районе Фиолентовского шоссе на территории пляжа рядом обнаружены фрагменты от сбитого БПЛА.
"Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - напомнил губернатор.
Лента новостейМолния