https://crimea.ria.ru/20260214/ataka-vsu-na-sevastopol-otrazhena-sbity-9-dronov-1153211674.html
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T19:59
2026-02-14T19:59
2026-02-14T20:31
атаки всу
атаки всу на крым
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/35/1117923577_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_c4318ca6c1917f24acf07a05f178ddab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, в поселке Кача, во дворе одного из частных домов упали обломки БПЛА. В доме осколками выбито стекло, погнута дверь, посекло стену. Также в Каче во дворе другого частного дома житель обнаружил обломки БПЛА. Дом не пострадал. В районе Фиолентовского шоссе на территории пляжа рядом обнаружены фрагменты от сбитого БПЛА. "Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - напомнил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260214/ataka-vsu-na-sevastopol-sbili-uzhe-6-vozdushnykh-tseley--razvozhaev-1153210407.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/35/1117923577_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_79c98e2d9d12204a034696128d3f5e1b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя
Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
Атака ВСУ на Севастополь - поврежден дом
19:59 14.02.2026 (обновлено: 20:31 14.02.2026)