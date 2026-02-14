Какой сегодня праздник: 14 февраля

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики, в мире чествуют чудаков-одиночек и готовятся дарить книги. Еще в этот день родилась советская певица Анна Герман.Что празднуют в мире14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики. Дата приурочена к событию 1946 года: именно в этот день научному миру был продемонстрирован первый работающий электронный компьютер ENIAC.О том, что книга – лучший подарок некоторые дети знают лучше взрослых. Как-то в 2012 году один американский мальчик спросил свою маму, книжного блогера: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?" Мама задумалась и закинула идею сына в сеть: с тех пор 14 февраля отмечается как Международный день дарения книг.Еще сегодня Международный день чудаков-одиночек и День времени для себя. Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия, Давида.Знаменательные событияВ 1706 году на севере Москвы, за Сухаревой башней император Петр I велел основать Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова.Оказывается, в России в даты с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не произошло ни одного события: никто не родился, не женился, не умер. Этих дней просто не было. Страна перешла на григорианский календарь: после 31 января насупило сразу 14 февраля.Кто родился14 февраля 1483 года родился Захиреддин Мухаммед Бабур – тимуридский правитель и полководец, основавший империю Великих Моголов (территория современных Индии, Пакистана, Банагладеш и юго-восточного Афганистана), просуществовавшую более трех столетий.В 1813 году на свет появился русский композитор Александр Даргомыжский – один из основоположников русской музыкальной классической школы. Его творчество знаменито интонационным реализмом – когда звук выражает слово. А его произведение "Русалка" зародило новый жанр музыки – народно-бытовую драму.Исполняется 90 лет со дня рождения певицы Анны Герман. Ее голос имел чарующее действие на слушателей. Герман прославилась композициями: "Когда цвели сады", "Надежда", "Опустела без тебя Земля".Также 14 февраля родились российские эстрадные певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева.
Какой сегодня праздник: 14 февраля

Что празднуют в России и в мире 14 февраля

00:00 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики, в мире чествуют чудаков-одиночек и готовятся дарить книги. Еще в этот день родилась советская певица Анна Герман.

Что празднуют в мире

14 февраля свой профессиональный праздник отмечают программисты и компьютерщики. Дата приурочена к событию 1946 года: именно в этот день научному миру был продемонстрирован первый работающий электронный компьютер ENIAC.
О том, что книга – лучший подарок некоторые дети знают лучше взрослых. Как-то в 2012 году один американский мальчик спросил свою маму, книжного блогера: "Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги?" Мама задумалась и закинула идею сына в сеть: с тех пор 14 февраля отмечается как Международный день дарения книг.
Еще сегодня Международный день чудаков-одиночек и День времени для себя. Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия, Давида.

Знаменательные события

В 1706 году на севере Москвы, за Сухаревой башней император Петр I велел основать Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне это Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова.
Оказывается, в России в даты с 1 по 13 февраля 1918 года по новому стилю не произошло ни одного события: никто не родился, не женился, не умер. Этих дней просто не было. Страна перешла на григорианский календарь: после 31 января насупило сразу 14 февраля.

Кто родился

14 февраля 1483 года родился Захиреддин Мухаммед Бабур – тимуридский правитель и полководец, основавший империю Великих Моголов (территория современных Индии, Пакистана, Банагладеш и юго-восточного Афганистана), просуществовавшую более трех столетий.
В 1813 году на свет появился русский композитор Александр Даргомыжский – один из основоположников русской музыкальной классической школы. Его творчество знаменито интонационным реализмом – когда звук выражает слово. А его произведение "Русалка" зародило новый жанр музыки – народно-бытовую драму.
Исполняется 90 лет со дня рождения певицы Анны Герман. Ее голос имел чарующее действие на слушателей. Герман прославилась композициями: "Когда цвели сады", "Надежда", "Опустела без тебя Земля".
Также 14 февраля родились российские эстрадные певицы Ирина Дубцова и Юлия Савичева.
