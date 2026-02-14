https://crimea.ria.ru/20260214/Dolgoe-ekho-Anne-German-ispolnilos-by-85-1119243779.html

Долгое эхо: Анне Герман исполнилось бы 90

Долгое эхо: Анне Герман исполнилось бы 90 - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Долгое эхо: Анне Герман исполнилось бы 90

Феномен Анны Герман, эстрадной певицы и композитора, пытались разгадать многие. О ее голосе писали научные работы, были даже исследования, где утверждалось, что РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T08:48

2026-02-14T08:48

2026-02-14T08:48

культура

новости

звезды и судьбы

память

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119243390_0:134:2299:1427_1920x0_80_0_0_a5ec2babfff841fd05760ac7643be42c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Феномен Анны Герман, эстрадной певицы и композитора, пытались разгадать многие. О ее голосе писали научные работы, были даже исследования, где утверждалось, что он имеет редкое терапевтическое воздействие на людей с нестабильной психикой. Уверенно можно сказать одно: ее очень любили, ее концерты собирали полные залы, а ее записи слушали миллионы. Она родилась 90 лет назад, а умерла в 1982-м году. 44 года назад – это очень много в нашем торопливом мире. И очень мало.О том, насколько "долгое эхо" оставили ее песни, РИА Новости Крым спросили писателя, известнейшего из русскоязычных биографов Анны Герман, основателя и президента Международного клуба поклонников певицы Ивана Ильичева. – Как сейчас можно рассматривать феномен Анны Герман, интересуются ли спустя такое время ее творчеством?– Ее творчество живо, она хоть и ушла от нас давно, осталась в сердце многих. Что касается нынешнего времени, например, взять официальную группу Анны Герман в соцсетях. Можно увидеть, какая огромная аудитория увлечена ее песнями, ее судьбой, собирают материалы, переписываются. Если посмотреть внимательно на возрастную категорию участников, то в основном это люди до 35 лет, в том числе подростки 13, 14, 15 лет. – Подростки? А дети? – И дети. В Москве на протяжении нескольких лет проходит детский конкурс песен Анны Герман, мы когда его придумали, думали, что никто не откликнется – тема вроде близка только людям старшего поколения... А оказалось, дети в интернете слушают ее песни, им нравится и для них совершенно неважно, какая песня была хитом в 70-е годы. Они просто выбирают те песни, которые им по сердцу. Поэтому в конкурсе песни Анны Герман исполняют дети, молодежь исполняет достаточно редкие песни из ее репертуара, что не может не удивлять и не радовать. – Говорят, ее голос имел какие-то уникальные характеристики? До конца не исследованные, несмотря на все возможности современной техники. – Голос Анны Герман действительно уникальный, в нем, как замечали, содержится особый код, загадка. Благодаря записям ее голос слушают и молодые, и пожилые, он попадает прямо в душу. – Всегда был такой интерес или все же был период забвения? – Был сериал про Анну Герман, биографический. И молодое поколение впечатлилось им, узнав, что рядом с нами жил такой человек интересный, с таким голосом. И это не только в России, но и, например, в Польше… Поляки в свое время забыли об Анне Герман, а благодаря фильму вспомнили или многие узнали о ней. Молодежь, которая могла бы не знать этого имени, теперь знает, поет ее песни, участвует в концертах. Полька из Советского СоюзаНе только голос Анны Герман уникален – у нее яркая судьба, много борьбы и преодоления. Она родилась в узбекском Ургенче 14 февраля 1936 года, в семье немца и голландки. Чтобы понимать, что в то время значило быть немцем в Советском Союзе, достаточно знать, что ее отца, немца из польского Лодзи Ойгена Германа, бухгалтера, репрессировали и расстреляли в 1938 году, когда Анне было 2 года.Анну, ее младшего брата Фридриха и мать с бабушкой депортировали в Киргизию. В дороге Фридрих заболел и умер. Когда началась война, они жили в казахском Джамбуле. Война была трагедией целого огромного народа, и отношение к немцам было объяснимо сложным. Внимание со стороны органов госбезопасности даже в казахской глуши было пристальным, и мать Анны вышла замуж за офицера Войска польского Германа Бренера.Бренер, по одной из версий, погиб в бою, а Анна с мамой и бабушкой после войны перебрались в Польшу. Так Анна Герман стала полькой, в 1961 году окончила геофак Вроцлавского университета и по настоянию матери собиралась стать геологом. Белый ангел со сломанными крыльямиСтать певицей ее уговаривали долго – она "для души" участвовала в студенческой самодеятельности и всерьез заниматься этим не хотела. Но начались концерты, конкурсы, а потом и гастроли...27 августа 1967 года на гастролях в Италии Анна попала в страшную автокатастрофу – машина мчалась по горному серпантину, водитель задремал, удар был не очень сильным, водитель отделался переломами. Но Анне не повезло, она вылетела из машины и сильно разбилась о каменистый склон. Ее не сразу нашли, и пока довезли до больницы и оказали помощь, она находилась на грани смерти.Выжив, она заново училась дышать, ходить, говорить, петь... Именно тогда она записала свои "Надежду" и "Эхо любви". ...С 1972 года Герман вернулась к гастролям. Ее звали везде, залы замирали от ее голоса. В 1975 году у них с мужем родился сын – поздний, долгожданный, обожаемый. В 1977 году по специальному приглашению режиссера Евгения Матвеева Анна Герман записала песню "Эхо любви" для кинофильма "Судьба". Эту же песню в дуэте со Львом Лещенко певица исполнила на фестивале "Песня-77". В том же году она записала сразу два хита Владимира Шаинского – "Когда цвели сады" и "А он мне нравится". В конце 1970-х у Анны Герман нашли рак. Она болела, лечилась и пела.В 1980 году певица в последний раз приехала в СССР и в мае выступила в Лужниках на фестивале "Мелодии друзей". Потом ее прооперировали.Осенью 1980-го уехала на последние гастроли – в Австралию. Вернулась, легла в больницу, перенесла несколько сложных операций...В мае 1982 года она приняла крещение, а в ночь на 26 августа скончалась в военном госпитале Варшавы. Ее называли "белым ангелом" – видимо, за "холодноватую" внешность (светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде), внешнюю сдержанность и звенящий, летящий и все равно глубоко проникающий в человека голос. Ее песни пели и поют, и будут слушать и петь, наверное, еще долго.Почему – трудно сказать. В ее голосе нет оперной силы, он ближе к посредственному по "техническим" вокальным характеристикам. Ее внешность – неяркая. И ее песни – они ведь очень простые. Значит, есть что-то другое. Может быть, мы чувствуем в таких людях силу, которая помогает лететь даже со сломанными крыльями. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, звезды и судьбы, память, музыка