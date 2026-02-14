https://crimea.ria.ru/20260214/15-chelovek-postradali-i-2-pogibli-pri-padenii-snega-s-krysh-s-nachala-goda-1153213148.html
15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года - РИА Новости Крым, 14.02.2026
15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
В России с начала года в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T21:18
2026-02-14T21:18
2026-02-14T21:24
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0f/1119257539_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a4d67d6cfb408b2885d0d0e79c1829e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В России с начала года в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили в МЧС России.В ведомстве представили данные по состоянию на 13 февраля, таким образом в статистику не вошло ЧП в Лянторе в Сургутском районе, где в субботу, по данным регионального управления СК РФ, в результате схода снега с крытого хоккейного корта один ребенок погиб, еще один пострадал.В ведомстве подчеркнули необходимость срочной очистки кровель зданий, особенно объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей."Необходимо во взаимодействии с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке – объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей", - заключили в пресс-службе.Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260214/podrostok-pogib-pod-snezhnym-zavalom-v-surgutskom-rayone-1153211851.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0f/1119257539_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3a5fcfe046a6ef77ebeced0ab7bd4852.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
Пятнадцать человек пострадали и 2 погибли в 2026 г из-за падения снега и льда с крыш
21:18 14.02.2026 (обновлено: 21:24 14.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В России с начала года в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили в МЧС России.
В ведомстве представили данные по состоянию на 13 февраля, таким образом в статистику не вошло ЧП в Лянторе в Сургутском районе, где в субботу, по данным регионального управления СК РФ, в результате схода снега с крытого хоккейного корта один ребенок погиб, еще один пострадал.
"С начала года по 13.02.26 произошли 44 случая обрушения кровель зданий в результате повышенной снеговой нагрузки. В результате падения снега и льда с кровель пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли 2 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве подчеркнули необходимость срочной очистки кровель зданий, особенно объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей.
"Необходимо во взаимодействии с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке – объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей", - заключили в пресс-службе.
Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина
в результате падения на них больших снежных масс.
Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина
, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.
Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей
. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.