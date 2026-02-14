https://crimea.ria.ru/20260214/15-chelovek-postradali-i-2-pogibli-pri-padenii-snega-s-krysh-s-nachala-goda-1153213148.html

15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года

15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года - РИА Новости Крым, 14.02.2026

15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года

В России с начала года в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое

2026-02-14

2026-02-14T21:18

2026-02-14T21:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В России с начала года в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили в МЧС России.В ведомстве представили данные по состоянию на 13 февраля, таким образом в статистику не вошло ЧП в Лянторе в Сургутском районе, где в субботу, по данным регионального управления СК РФ, в результате схода снега с крытого хоккейного корта один ребенок погиб, еще один пострадал.В ведомстве подчеркнули необходимость срочной очистки кровель зданий, особенно объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей."Необходимо во взаимодействии с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке – объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей", - заключили в пресс-службе.Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

