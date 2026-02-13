Рейтинг@Mail.ru
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
В Феодосии будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T13:08
2026-02-13T13:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма."Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности

Житель Феодосии пойдет под суд за убийство из ревности

13:08 13.02.2026
 
© Прокуратура Крыма
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Следствие установило, что в конце октября 2025 года 37-летний мужчина вместе со своим знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждал знакомую у дома. Увидев женщину в сопровождении другого, мужчина избил оппонента до смерти. Он нанес удары по голове и туловищу.
"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер.
Лента новостейМолния