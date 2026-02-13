https://crimea.ria.ru/20260213/zhitelya-feodosii-budut-sudit-za-ubiystvo-znakomogo-iz-revnosti-1153182971.html
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
В Феодосии будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13
2026-02-13T13:08
2026-02-13T13:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма."Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
Житель Феодосии пойдет под суд за убийство из ревности