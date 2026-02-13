Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп
Россия хочет заключить мирное соглашение, и Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования. Об этом журналистам заявил президент США Дональд... РИА Новости Крым, 13.02.2026
дональд трамп
сша
политика
новости
украина
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Россия хочет заключить мирное соглашение, и Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены, однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно.
сша
украина
Новости
дональд трамп, сша, политика, новости, украина, владимир зеленский
Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп

Зеленский должен предпринять действия для заключения мира с Россией – Трамп

21:05 13.02.2026
 
© REUTERS Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Россия хочет заключить мирное соглашение, и Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
"Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать", - цитирует РИА Новости американского лидера.
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены, однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно.
