Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп

Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп

Россия хочет заключить мирное соглашение, и Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования. Об этом журналистам заявил президент США Дональд...

2026-02-13T21:05

2026-02-13T21:05

2026-02-13T21:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Россия хочет заключить мирное соглашение, и Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены, однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

