Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/zelenskomu-predstavili-pervyy-nemetsko-ukrainskiy-udarnyy-dron-s-ii-1153189217.html
Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ
Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ
В Германии представили первый произведенный на совместном немецко-украинском предприятии ударный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T15:27
2026-02-13T15:27
украина
германия
владимир зеленский
в мире
оружие
беспилотник (бпла, дрон)
коллективный запад
западная помощь украине
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188707_0:2:827:467_1920x0_80_0_0_58e695c2cb80d245b6092ea6c689d3e1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Германии представили первый произведенный на совместном немецко-украинском предприятии ударный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, новый БПЛА будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать боевиков ВСУ.Зеленский добавил, что на предприятии в этом году планируется произвести 10 тысяч таких дронов.Он также пообещал, что всего до конца года будет открыто 10 совместных предприятий по производству дронов.О начале совместного немецко-украинского производства беспилотников по заказу Киева было официально объявлено в декабре прошлого года. Совместное предприятие создали украинский производитель БПЛА Frontline Robotics и немецкий оборонный стартап Quantum Systems. Как заявил гендиректор совместного предприятия Матиас Лена, общая сумма таких заказов составит сотни миллионов евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188707_102:0:726:468_1920x0_80_0_0_7e68d4c3b184e9c64a079316a1a305a6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, германия, владимир зеленский, в мире, оружие, беспилотник (бпла, дрон), коллективный запад, западная помощь украине, новости сво, новости
Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ

Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ

15:27 13.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
Владимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Германии представили первый произведенный на совместном немецко-украинском предприятии ударный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Сегодня я принял первый ударный дрон, изготовленный совместно. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверена в бою. Оснащена искусственным интеллектом", - написал он.
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
Владимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
© Telegram Владимир Зеленский
Владимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
По словам главы киевского режима, новый БПЛА будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать боевиков ВСУ.
Зеленский добавил, что на предприятии в этом году планируется произвести 10 тысяч таких дронов.
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
Владимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
© Telegram Владимир Зеленский
Владимиру Зеленскому показали первый ударный дрон совместного производства Германии и Украины с ИИ
Он также пообещал, что всего до конца года будет открыто 10 совместных предприятий по производству дронов.
О начале совместного немецко-украинского производства беспилотников по заказу Киева было официально объявлено в декабре прошлого года. Совместное предприятие создали украинский производитель БПЛА Frontline Robotics и немецкий оборонный стартап Quantum Systems. Как заявил гендиректор совместного предприятия Матиас Лена, общая сумма таких заказов составит сотни миллионов евро.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаГерманияВладимир ЗеленскийВ миреОружиеБеспилотник (БПЛА, дрон)Коллективный ЗападЗападная помощь УкраинеНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
17:30Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
17:12В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
17:05Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
16:52Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма
16:46Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
16:46Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян
16:40ВТБ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта
16:28В ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в России
16:20Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
16:12Когда ипотека в России вновь будет массово доступна
16:07Период охлаждения и пределы процентов: новые правила микрозаймов
16:02Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБ
15:54След адмирала: 220 лет назад родился Владимир Корнилов
15:49В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса
15:34На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов
15:27Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ
15:17Лувр снова ограбили – на этот раз собственные сотрудники
15:06Авария обесточила часть Евпатории
14:50Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Лента новостейМолния