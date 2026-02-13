https://crimea.ria.ru/20260213/zelenskomu-predstavili-pervyy-nemetsko-ukrainskiy-udarnyy-dron-s-ii-1153189217.html
Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Германии представили первый произведенный на совместном немецко-украинском предприятии ударный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, новый БПЛА будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать боевиков ВСУ.Зеленский добавил, что на предприятии в этом году планируется произвести 10 тысяч таких дронов.Он также пообещал, что всего до конца года будет открыто 10 совместных предприятий по производству дронов.О начале совместного немецко-украинского производства беспилотников по заказу Киева было официально объявлено в декабре прошлого года. Совместное предприятие создали украинский производитель БПЛА Frontline Robotics и немецкий оборонный стартап Quantum Systems. Как заявил гендиректор совместного предприятия Матиас Лена, общая сумма таких заказов составит сотни миллионов евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Германии представили первый произведенный на совместном немецко-украинском предприятии ударный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Сегодня я принял первый ударный дрон, изготовленный совместно. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверена в бою. Оснащена искусственным интеллектом", - написал он.
По словам главы киевского режима, новый БПЛА будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать боевиков ВСУ.
Зеленский добавил, что на предприятии в этом году планируется произвести 10 тысяч таких дронов.
Он также пообещал, что всего до конца года будет открыто 10 совместных предприятий по производству дронов.
О начале совместного немецко-украинского производства беспилотников по заказу Киева было официально объявлено в декабре прошлого года. Совместное предприятие создали украинский производитель БПЛА Frontline Robotics и немецкий оборонный стартап Quantum Systems. Как заявил гендиректор совместного предприятия Матиас Лена, общая сумма таких заказов составит сотни миллионов евро.
