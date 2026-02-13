Рейтинг@Mail.ru
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК.14 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать."Следствие установило, что обвиняемая длительное время ... женщина утверждала планы и внутреннюю документацию в соответствии с образовательными стандартами России, а также привлекала учащихся школы к пропагандистским мероприятиям", – говорится в сообщении несуществующей прокуратуры.Теперь педагогу грозит до трех лет лишения свободы.Ранее в офисе украинского генпрокурора заявляли, что бывшему заместителю директора училища в Херсонской области грозит до 12 лет лишения свободы за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало задержание педагога из Крыма в КиевеЗадержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК.
14 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать.
"Следствие установило, что обвиняемая длительное время ... женщина утверждала планы и внутреннюю документацию в соответствии с образовательными стандартами России, а также привлекала учащихся школы к пропагандистским мероприятиям", – говорится в сообщении несуществующей прокуратуры.
Теперь педагогу грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее в офисе украинского генпрокурора заявляли, что бывшему заместителю директора училища в Херсонской области грозит до 12 лет лишения свободы за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года.
