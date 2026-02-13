https://crimea.ria.ru/20260213/zaderzhannogo-v-kieve-direktora-yaltinskoy-shkoly-budut-sudit-na-ukraine-1153190627.html
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T16:20
2026-02-13T16:20
2026-02-13T16:20
украина
суд
ялта
школа
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК.14 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать."Следствие установило, что обвиняемая длительное время ... женщина утверждала планы и внутреннюю документацию в соответствии с образовательными стандартами России, а также привлекала учащихся школы к пропагандистским мероприятиям", – говорится в сообщении несуществующей прокуратуры.Теперь педагогу грозит до трех лет лишения свободы.Ранее в офисе украинского генпрокурора заявляли, что бывшему заместителю директора училища в Херсонской области грозит до 12 лет лишения свободы за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало задержание педагога из Крыма в КиевеЗадержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
украина
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c7422ea499eb88bcb3ac5f92ce0a0ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, суд, ялта, школа, новости, новости крыма
Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
Задержанной в Киеве директору ялтинской школы грозит до трех лет тюрьмы на Украине