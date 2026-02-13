https://crimea.ria.ru/20260213/zaderzhannogo-v-kieve-direktora-yaltinskoy-shkoly-budut-sudit-na-ukraine-1153190627.html

Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине

Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине

На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК. РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T16:20

2026-02-13T16:20

2026-02-13T16:20

украина

суд

ялта

школа

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На Украине будут судить директора ялтинской школы, задержанного в Киеве. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре АРК.14 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать."Следствие установило, что обвиняемая длительное время ... женщина утверждала планы и внутреннюю документацию в соответствии с образовательными стандартами России, а также привлекала учащихся школы к пропагандистским мероприятиям", – говорится в сообщении несуществующей прокуратуры.Теперь педагогу грозит до трех лет лишения свободы.Ранее в офисе украинского генпрокурора заявляли, что бывшему заместителю директора училища в Херсонской области грозит до 12 лет лишения свободы за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало задержание педагога из Крыма в КиевеЗадержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест

украина

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, суд, ялта, школа, новости, новости крыма