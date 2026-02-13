https://crimea.ria.ru/20260213/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---vlasti-sdelali-preduprezhdenie-1153179962.html

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение

Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T11:42

2026-02-13T11:42

2026-02-13T11:42

севастополь

новости севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_b6a6e49d712ec012f5d67067b0aeaf84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", – уточнил Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника Крым под охраной: кто и как защищает полуостров

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев