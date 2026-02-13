Рейтинг@Mail.ru
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T11:42
2026-02-13T11:42
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_b6a6e49d712ec012f5d67067b0aeaf84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", – уточнил Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
севастополь
севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение

В Севастополе флот отрабатывают борьбу с подводными диверсантами

11:42 13.02.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов
Реактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", – уточнил Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
 
Севастополь, Новости Севастополя, Учения, ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации), Армия и флот, Безопасность Республики Крым и Севастополя, Михаил Развожаев
 
