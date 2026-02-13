https://crimea.ria.ru/20260213/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---vlasti-sdelali-preduprezhdenie-1153179962.html
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", – уточнил Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
В Севастополе флот отрабатывают борьбу с подводными диверсантами
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", – уточнил Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
