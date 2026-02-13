https://crimea.ria.ru/20260213/vybili-zuby-no-ne-slomili-volyu-intervyu-s-vyzhivshim-v-ukrainskom-plenu-1153159921.html
Выбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену
"Я отправился добровольцем на фронт, потому что для верующего человека гибель на войне — это возможность попасть в рай. А я очень хотел попасть в рай, понимаете? И еще. Снаряд ведь не разбирает, кого убить, а кого покалечить. Так пусть лучше это будут мужчины постарше, жизнь пожившие. Я, например, дважды был женат, и оба раза, как говорится, успешно. У меня трое детей. В военкоматы должны идти именно такие. И еще лучше, чтобы верующие, чтобы, случись что, наследовать жизнь вечную".Так рассуждает иконописец, 50-летний ветеран СВО Максим Дычковский за чашкой чая в кафе возле Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, где мы встречаемся для интервью.Он воевал всего восемь дней. А затем попал не в рай, как мечтал, а в ад на земле. Четыре месяца художник, выпускник иконописной школы при Московской духовной академии, провел в украинском плену. Взяли его под Купянском в октябре 2022 года. Еще через месяц записали в павшие. Потом оказалось, что он жив: в сети появилось интервью военнопленного Максима Дычковского с украинским журналистом, приехавшим поработать в концлагерь на Львовщине.Интервью в застенках украинского концлагеря"На то интервью я согласился только потому, что меня считали погибшим, а при таком раскладе я не мог бы попасть в списки на обмен. Мне нужно было обозначиться. Сообщить пожилым родителям, что живой. Когда вышло то интервью - все узнали, что живой, что в плену", - говорит он.Еще вспоминает, что почти все пленные из того лагеря давали интервью. Ведь все пытались найти способ, чтобы дозвониться родственникам, сообщить о себе. А в лагере IP-телефония. И можно, если помнишь номер близкого человека, услышать его родной голос.***"За что воюете?" - спрашивает украинский журналист. А пленный русский солдат спокойно и с достоинством отвечает: "За веру православную и Отечество". И невдомек представителю украинской прессы, как может человек, который родился в Херсонской области и у которого в Каховке отчий дом, идти добровольцем, отстаивая цели России в зоне проведения спецоперации.Дычковский рассказывает ему, что в Россию переехал в 1996 году. Поступил на учебу в иконописную школу, что около 30 лет прожил во Владимирской области, и что Россия — это его Отечество."Я украинец. Я люблю Украину, и я хотел бы, чтобы эта война закончилась. Вот и пошел. Чтобы разоружить ВСУ, чтобы перестали бомбить моих родителей. Если бы мы не зашли, то стерт бы был Донбасс с лица земли. Погибли бы восемь миллионов человек. Мы пришли спасать своих братьев и сестер. Да, с оружием, а как еще? Надо же остановить тех, кто посылает на смерть украинцев", - говорит он украинскому журналисту."А что значит за веру?" - уточняет тот. И русский солдат объясняет, что православная вера на Украине притесняется, священство подвергается гонениям."Это не гонения. Это работа над безопасностью страны", - говорит представитель СМИ. И добавляет, что Россия является врагом для Украины уже пять веков. (!) А поляки? Поляки украинцам - братья, оказывается.152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд бьет в полуметре от того места, где укрываются боец Дычковский со своим командиром, в стену окопа втыкается, но не разрывается. Это Бог уберег, верит русский солдат. А украинский журналист насмехается: "Ну, бывает".Искренняя молитва спасаетВ кафе временное затишье: утренний кофе уже выпили, на обед - идти рано. И матушки (так их называет иконописец Дычковский), хлопоча за прилавком, притихли. Русский солдат теперь уже в интервью российскому корреспонденту признается: "Меня Господь сохранил. Перед тем как на фронт отправиться, я был у своего духовного отца. Он мне сказал, ничего не бойся, все будет хорошо. И этими его словами я укрывался, как щитом бронированным, понимаете? И при обстрелах, и когда выходил из окружения ночью, по заминированной дороге. Повторял про себя эти его слова и непрерывно молился".Вообще, когда на войну отправляешься, надо заучивать молитвы наизусть, потому что от страха память парализует. И надо так заучить, чтобы от зубов отскакивало, говорит он.На фронте его определили в пехоту, "записали" в наводчики БМП. Хотя в армии он не служил по состоянию здоровья. И даже автомат не разбирал никогда.Так получилось, что он выходил последним. Он просто шел по той дороге, по которой их подразделение зашло в окружение."Я прошел ночью километров пять, думал, что уже обошел все украинские посты. Нарвался на "секрет" (скрытый наблюдательный пост, сторожевой патруль - ред.). Заметил его уже тогда, когда подошел вплотную, каски увидел на уровне ног. Солдаты спали в этом ростовом окопе. Кричу: "Ребята, я из двадцатой бригады, потерялся". А они: "Руки до горы!". И все. Сердце оборвалось", - продолжает он.Стрелять было поздно. При себе у российского добровольца было пять гранат - четыре по карманам распиханы и одна - на карабине."Когда шел, усики-то у этой гранаты, что на карабине, отогнул. Сдернул, кольцо отлетело, а она не взрывается. Они (военнослужащие ВСУ - ред.) в темноте не видят, что у меня граната в руке. Спрашивают, что там у тебя в руке? Я говорю, ничего. Граната оказалась с браком. Я ее подобрал в украинском опорнике. Мне тогда никто не объяснил, что этого делать не надо, что у них часто такие - бракованные. Они (военнослужащие ВСУ - ред.) почему-то меня не убили. И даже не били. Били уже те, которые этапировали в лагерь", - рассказывает собеседник, чай в его чашке уже остыл.Батюшка, который благословлял воина Максима перед отправкой в зону боевых действий, сказал ему: "В плен не сдавайся, не выдержишь пыток", поэтому в плен он не собирался. Нес с собой и документы, и телефон. Вся личная информация попала в руки ВСУ.ВСУшники, которые взяли его в плен и изучили содержимое телефона, поняли, что перед ними "божий человек" и честно ему признались: "Ты не думай, мы тут тоже псалтырь читаем". Да и позже он увидел, что сотрудники Красного креста привозят в концлагерь Евангелие.- За восемь дней на фронте вы успели автоматом своим воспользоваться?- Нет. И слова Богу, - вздыхает собеседник.В аду морозят на плацу и заставляют петь гимн УкраиныДычковский попал в лагерь для военнопленных во Львовской области, который оборудовали на месте бывшей колонии. В шесть утра подъем. Построение, перекличка. Потом обед - построение, перекличка. Вечером тоже - построение, перекличка. И бесконечные холод, голод и стояние на плацу. Если вдруг приходил надсмотрщик, и сообщал, что нужны несколько человек, чтобы подмести или перетащить кирпичи, пленники бросались на эту работу, чтобы не сойти с ума от холода.По плацу они должны были ходить или стоять, держа руки за спиной. Нельзя было бегать или выполнять какие-либо физические упражнения, чтобы согреться. Приходилось сбиваться в группки, чтобы было теплее. Обмороженные лица становились кирпичного цвета, говорит Дычковский.Он вспоминает, как не узнал ребят, с которыми его этапировали, потому что лица их были синими, опухшими от побоев. "А еще одних ребят, просто охранников, "разматывали" как сотрудников ГРУ, потому что они с ГРУ заходили. Так их три недели пытали. Избивали. Держали без воды и еды".При этом он замечает, что боевики ВСУ воюют в состоянии затуманенного сознания, под веществами. Это по глазам их видно. А в их окопах и блиндажах полно наркотиков.- Максим Владимирович, вам по утрам включали гимн Украины?..- Нет, нам не включали. Они заставляли нас его петь по три раза в день.- А если слов не знаете?..- Тогда стоим на плацу весь день, как памятники. Но половина военнопленных — это были украинцы с ДНР и ЛНР, поэтому постепенно выучили.В лагере практиковали коллективные наказания. Если хоть один в чем-то провинился - не так посмотрел, не то сказал - наказывали всех. Выводили на плац в легкой спецовке, которая от холода становилась пластмассовой и совсем не грела. Потом сотрудницы Красного креста привезли военнопленным шапки. Такие черные, самые обычные, синтетические. Их не снимали никогда. В казармах, где спали, тоже было очень холодно.- А кормили как?- Каша, картошка. Бывало, что и два-три грамма мяса даже. Тоненькие такие волокна. Но, помню, когда сотрудники Красного креста к нам приезжали, пайка мяса немного увеличивалась. Сотрудники Красного креста наведывались в лагерь дважды за четыре месяца.- Они вас осматривали?- Нет. Сигареты раздавали. - А если человек заболевал?- Любой человек может замерзнуть насмерть при + 6, понимаете? Мне еще повезло, что я бросил курить до войны. Когда не куришь, то мерзнешь меньше. Для тех, кто заболел, там было что-то вроде медпункта, изолятор на 15 коек. Но туда забирали только тогда, когда в обморок упадешь. От температуры и слабости. Тогда тебя затаскивает изолятор и колют какие-то антибиотики. Вообще, в изоляторе отношение к больным было еще хуже. Нельзя лежать на кровати. Только сидеть. Это в крайнем случае, когда совсем плохо. Но еду да, приносили.Ветеран признается, что в лагере почти никто ни с кем не общался. У всех военнопленных было подавленное состояние. "Мы все думали, что не выживем".Верующий художник должен писать иконыДетство и юность Дычковского прошли в Херсонской области. После школы он уехал в Симферополь, где поступил в Художественное училище Н.С. Самокиша. Потом уехал в Сергиев Посад, учиться иконописи. Остался во Владимирской области. В конце 2021 года в его доме случился пожар. Огонь уничтожил его работы, компьютер и ноутбук, где хранились фотографии икон и фресок и мозаик, им сотворенных.- А как вы пришли к Богу, если говорите, что родители неверующие?..- Так получилось, что в 90-е меня в драке немножко избили и порезали. И профессор-травматолог мне, тогда 18-летнему, сказал: ты больше года не протянешь. Я ему поверил и побежал в храм. И с тех пор стал ходить причащаться. И чудо случилось: все зажило как на собаке.- Над чем сейчас работаете?- Делаю мозаику для Свято-Ильинского храма в городе Саки. Работаю в канонической технике. Процесс это долгий, кропотливый. Ведь прежде, чем мозаику выкладывать, ее надо сначала написать красками. А уже потом уже разлиновывать, добиваться выразительности."Верующий художник обязан уметь писать иконы", - убежден Дычковский. Без молитвы он никогда не садится за работу. Говорит, что у художников, которые пытаются без молитвы писать иконы, ничего не выходит.Он хотел бы уйти в монашество и вернуться на фронт. Мотивировать и причащать бойцов, идущих в бой. Ну а пока же он, как единственный сын, заботится о своих пожилых родителях, которые из Херсонской области перебрались в Крым. В Россию в 2025 году вернулись 2,3 тысячи военнопленных и около 170 мирных жителей, сообщал ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Я отправился добровольцем на фронт, потому что для верующего человека гибель на войне — это возможность попасть в рай. А я очень хотел попасть в рай, понимаете? И еще. Снаряд ведь не разбирает, кого убить, а кого покалечить. Так пусть лучше это будут мужчины постарше, жизнь пожившие. Я, например, дважды был женат, и оба раза, как говорится, успешно. У меня трое детей. В военкоматы должны идти именно такие. И еще лучше, чтобы верующие, чтобы, случись что, наследовать жизнь вечную".
Так рассуждает иконописец, 50-летний ветеран СВО Максим Дычковский за чашкой чая в кафе возле Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, где мы встречаемся для интервью.
Он воевал всего восемь дней. А затем попал не в рай, как мечтал, а в ад на земле. Четыре месяца художник, выпускник иконописной школы при Московской духовной академии, провел в украинском плену. Взяли его под Купянском в октябре 2022 года. Еще через месяц записали в павшие. Потом оказалось, что он жив: в сети появилось интервью военнопленного Максима Дычковского с украинским журналистом, приехавшим поработать в концлагерь на Львовщине.
Интервью в застенках украинского концлагеря
"На то интервью я согласился только потому, что меня считали погибшим, а при таком раскладе я не мог бы попасть в списки на обмен. Мне нужно было обозначиться. Сообщить пожилым родителям, что живой. Когда вышло то интервью - все узнали, что живой, что в плену", - говорит он.
Еще вспоминает, что почти все пленные из того лагеря давали интервью. Ведь все пытались найти способ, чтобы дозвониться родственникам, сообщить о себе. А в лагере IP-телефония. И можно, если помнишь номер близкого человека, услышать его родной голос.
"За что воюете?" - спрашивает украинский журналист. А пленный русский солдат спокойно и с достоинством отвечает: "За веру православную и Отечество". И невдомек представителю украинской прессы, как может человек, который родился в Херсонской области и у которого в Каховке отчий дом, идти добровольцем, отстаивая цели России в зоне проведения спецоперации.
Дычковский рассказывает ему, что в Россию переехал в 1996 году. Поступил на учебу в иконописную школу, что около 30 лет прожил во Владимирской области, и что Россия — это его Отечество.
"Я украинец. Я люблю Украину, и я хотел бы, чтобы эта война закончилась. Вот и пошел. Чтобы разоружить ВСУ, чтобы перестали бомбить моих родителей. Если бы мы не зашли, то стерт бы был Донбасс с лица земли. Погибли бы восемь миллионов человек. Мы пришли спасать своих братьев и сестер. Да, с оружием, а как еще? Надо же остановить тех, кто посылает на смерть украинцев", - говорит он украинскому журналисту.
"А что значит за веру?" - уточняет тот. И русский солдат объясняет, что православная вера на Украине притесняется, священство подвергается гонениям.
"Это не гонения. Это работа над безопасностью страны", - говорит представитель СМИ. И добавляет, что Россия является врагом для Украины уже пять веков. (!) А поляки? Поляки украинцам - братья, оказывается.
"Когда вы искренне молитесь, на сердце приходит благодать", - признается пленный русский солдат. А украинец издевается: "У вас есть какой-то особенный прибор для измерения благодати?"
152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд бьет в полуметре от того места, где укрываются боец Дычковский со своим командиром, в стену окопа втыкается, но не разрывается. Это Бог уберег, верит русский солдат. А украинский журналист насмехается: "Ну, бывает".
Искренняя молитва спасает
В кафе временное затишье: утренний кофе уже выпили, на обед - идти рано. И матушки (так их называет иконописец Дычковский), хлопоча за прилавком, притихли. Русский солдат теперь уже в интервью российскому корреспонденту признается: "Меня Господь сохранил. Перед тем как на фронт отправиться, я был у своего духовного отца. Он мне сказал, ничего не бойся, все будет хорошо. И этими его словами я укрывался, как щитом бронированным, понимаете? И при обстрелах, и когда выходил из окружения ночью, по заминированной дороге. Повторял про себя эти его слова и непрерывно молился".
Вообще, когда на войну отправляешься, надо заучивать молитвы наизусть, потому что от страха память парализует. И надо так заучить, чтобы от зубов отскакивало, говорит он.
На фронте его определили в пехоту, "записали" в наводчики БМП. Хотя в армии он не служил по состоянию здоровья. И даже автомат не разбирал никогда.
"В первый же день приехали, попали сразу под обстрел. Так бабахнуло, что я оглох. Контузило. Танк отработал. Вообще, когда танк стреляет — это просто незабываемое ощущение... Через восемь дней попали в окружение. Кто-то успел вырваться, кого-то накрыл вражеский огонь", - вспоминает ветеран.
Так получилось, что он выходил последним. Он просто шел по той дороге, по которой их подразделение зашло в окружение.
"Я прошел ночью километров пять, думал, что уже обошел все украинские посты. Нарвался на "секрет" (скрытый наблюдательный пост, сторожевой патруль - ред.). Заметил его уже тогда, когда подошел вплотную, каски увидел на уровне ног. Солдаты спали в этом ростовом окопе. Кричу: "Ребята, я из двадцатой бригады, потерялся". А они: "Руки до горы!". И все. Сердце оборвалось", - продолжает он.
Стрелять было поздно. При себе у российского добровольца было пять гранат - четыре по карманам распиханы и одна - на карабине.
"Когда шел, усики-то у этой гранаты, что на карабине, отогнул. Сдернул, кольцо отлетело, а она не взрывается. Они (военнослужащие ВСУ - ред.) в темноте не видят, что у меня граната в руке. Спрашивают, что там у тебя в руке? Я говорю, ничего. Граната оказалась с браком. Я ее подобрал в украинском опорнике. Мне тогда никто не объяснил, что этого делать не надо, что у них часто такие - бракованные. Они (военнослужащие ВСУ - ред.) почему-то меня не убили. И даже не били. Били уже те, которые этапировали в лагерь", - рассказывает собеседник, чай в его чашке уже остыл.
Батюшка, который благословлял воина Максима перед отправкой в зону боевых действий, сказал ему: "В плен не сдавайся, не выдержишь пыток", поэтому в плен он не собирался. Нес с собой и документы, и телефон. Вся личная информация попала в руки ВСУ.
"А надо было выучить телефоны родных и близких. Надо было удалить из телефона всю информацию, а я ничего этого не сделал. В телефоне у меня были сканы всех документов. И даже характеристика от батюшки моего, где говорилось, что я столько-то лет работал в храме, что хорошо себя зарекомендовал", - говорит боец.
ВСУшники, которые взяли его в плен и изучили содержимое телефона, поняли, что перед ними "божий человек" и честно ему признались: "Ты не думай, мы тут тоже псалтырь читаем". Да и позже он увидел, что сотрудники Красного креста привозят в концлагерь Евангелие.
- За восемь дней на фронте вы успели автоматом своим воспользоваться?
- Нет. И слова Богу, - вздыхает собеседник.
В аду морозят на плацу и заставляют петь гимн Украины
Дычковский попал в лагерь для военнопленных во Львовской области, который оборудовали на месте бывшей колонии. В шесть утра подъем. Построение, перекличка. Потом обед - построение, перекличка. Вечером тоже - построение, перекличка. И бесконечные холод, голод и стояние на плацу. Если вдруг приходил надсмотрщик, и сообщал, что нужны несколько человек, чтобы подмести или перетащить кирпичи, пленники бросались на эту работу, чтобы не сойти с ума от холода.
По плацу они должны были ходить или стоять, держа руки за спиной. Нельзя было бегать или выполнять какие-либо физические упражнения, чтобы согреться. Приходилось сбиваться в группки, чтобы было теплее. Обмороженные лица становились кирпичного цвета, говорит Дычковский.
"В лагере запрещены физические наказания. Но самое сложное - доехать до него, до этой тюрьмы. Потому что издеваются вэсэушники, избивают. Могут палец отрезать, или ухо, или глаз выколоть. Мне зубы все выбили, пока этапировали. Ребра перебили. Но ребра там у всех переломлены. Еще они охотно раненых берут, потому что они не лечат, не дают обезболивающие, а просто смотрят, как человек мучается. Им это доставляет удовольствие", - делится собеседник.
Он вспоминает, как не узнал ребят, с которыми его этапировали, потому что лица их были синими, опухшими от побоев. "А еще одних ребят, просто охранников, "разматывали" как сотрудников ГРУ, потому что они с ГРУ заходили. Так их три недели пытали. Избивали. Держали без воды и еды".
При этом он замечает, что боевики ВСУ воюют в состоянии затуманенного сознания, под веществами. Это по глазам их видно. А в их окопах и блиндажах полно наркотиков.
- Максим Владимирович, вам по утрам включали гимн Украины?..
- Нет, нам не включали. Они заставляли нас его петь по три раза в день.
- А если слов не знаете?..
- Тогда стоим на плацу весь день, как памятники. Но половина военнопленных — это были украинцы с ДНР и ЛНР, поэтому постепенно выучили.
В лагере практиковали коллективные наказания. Если хоть один в чем-то провинился - не так посмотрел, не то сказал - наказывали всех. Выводили на плац в легкой спецовке, которая от холода становилась пластмассовой и совсем не грела. Потом сотрудницы Красного креста привезли военнопленным шапки. Такие черные, самые обычные, синтетические. Их не снимали никогда. В казармах, где спали, тоже было очень холодно.
- Каша, картошка. Бывало, что и два-три грамма мяса даже. Тоненькие такие волокна. Но, помню, когда сотрудники Красного креста к нам приезжали, пайка мяса немного увеличивалась. Сотрудники Красного креста наведывались в лагерь дважды за четыре месяца.
- Нет. Сигареты раздавали.
- А если человек заболевал?
- Любой человек может замерзнуть насмерть при + 6, понимаете? Мне еще повезло, что я бросил курить до войны. Когда не куришь, то мерзнешь меньше. Для тех, кто заболел, там было что-то вроде медпункта, изолятор на 15 коек. Но туда забирали только тогда, когда в обморок упадешь. От температуры и слабости. Тогда тебя затаскивает изолятор и колют какие-то антибиотики. Вообще, в изоляторе отношение к больным было еще хуже. Нельзя лежать на кровати. Только сидеть. Это в крайнем случае, когда совсем плохо. Но еду да, приносили.
Ветеран признается, что в лагере почти никто ни с кем не общался. У всех военнопленных было подавленное состояние. "Мы все думали, что не выживем".
Верующий художник должен писать иконы
Детство и юность Дычковского прошли в Херсонской области. После школы он уехал в Симферополь, где поступил в Художественное училище Н.С. Самокиша. Потом уехал в Сергиев Посад, учиться иконописи. Остался во Владимирской области. В конце 2021 года в его доме случился пожар. Огонь уничтожил его работы, компьютер и ноутбук, где хранились фотографии икон и фресок и мозаик, им сотворенных.
- А как вы пришли к Богу, если говорите, что родители неверующие?..
- Так получилось, что в 90-е меня в драке немножко избили и порезали. И профессор-травматолог мне, тогда 18-летнему, сказал: ты больше года не протянешь. Я ему поверил и побежал в храм. И с тех пор стал ходить причащаться. И чудо случилось: все зажило как на собаке.
- Над чем сейчас работаете?
- Делаю мозаику для Свято-Ильинского храма в городе Саки. Работаю в канонической технике. Процесс это долгий, кропотливый. Ведь прежде, чем мозаику выкладывать, ее надо сначала написать красками. А уже потом уже разлиновывать, добиваться выразительности.
"Верующий художник обязан уметь писать иконы", - убежден Дычковский. Без молитвы он никогда не садится за работу. Говорит, что у художников, которые пытаются без молитвы писать иконы, ничего не выходит.
Он хотел бы уйти в монашество и вернуться на фронт. Мотивировать и причащать бойцов, идущих в бой. Ну а пока же он, как единственный сын, заботится о своих пожилых родителях, которые из Херсонской области перебрались в Крым. И счастливы, что их сын жив, что вернулся из плена и что он пока не в раю, а рядом.
В Россию в 2025 году вернулись
2,3 тысячи военнопленных и около 170 мирных жителей, сообщал ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
