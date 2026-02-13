ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах

https://crimea.ria.ru/20260213/vtb-vyyasnil-skolko-rossiyane-khranyat-na-sovmestnykh-schetakh-1153180116.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Средний остаток средств на счетах для совместных трат составляет 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тысячи рублей. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
