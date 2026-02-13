https://crimea.ria.ru/20260213/vtb-vyyasnil-skolko-rossiyane-khranyat-na-sovmestnykh-schetakh-1153180116.html

ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах

ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах

Средний остаток средств на счетах для совместных трат составляет 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

2026-02-13T12:36

2026-02-13T12:36

2026-02-13T12:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Средний остаток средств на счетах для совместных трат составляет 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тысячи рублей. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

