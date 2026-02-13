Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах - РИА Новости Крым, 13.02.2026
ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах
ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах - РИА Новости Крым, 13.02.2026
ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах
Средний остаток средств на счетах для совместных трат составляет 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T12:36
2026-02-13T12:36
втб
банк
общество
финансы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153179850_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_d7063e9c2a153dec1508329c4ffd9a51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Средний остаток средств на счетах для совместных трат составляет 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тысячи рублей. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153179850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83983d09c64309606d1489f66cb6de35.jpg
1920
1920
true
втб, банк, общество, финансы

ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах

12:36 13.02.2026
 
© Пресс-служба ВТБНаличные деньги и карты ВТБ
Наличные деньги и карты ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Средний остаток средств на счетах для совместных трат составляет 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.
Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тысячи рублей. ВТБ связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам.
"Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТББанкОбществоФинансы
 
Лента новостейМолния