ВТБ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта
2026-02-13T16:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. ВТБ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта, сообщили в кредитной организации.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.ВТБ отмечает, что быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитов наличными, где восстановление спроса набирает обороты. В январе продажи потребкредитов в ВТБ выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и банк ожидает сохранения этой динамики.По оценке ВТБ, пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными. Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей, отмечает банк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
