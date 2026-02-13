https://crimea.ria.ru/20260213/vsu-atakovali-marshrutku-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti--raneny-dvoe-1153179610.html
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 13.02.2026
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T11:24
2026-02-13T11:24
2026-02-13T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Инцидент произошел в селе Малокаховка Каховского округа.По данным Филипчука, ранения получили два человека.Также утром в пятницу стало известно, что двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам и промышленным предприятиям в городе и окрестностях.
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
В Херсонской области ВСУ атаковали маршрутку с людьми и не давали "скорой" забрать раненых
11:24 13.02.2026 (обновлено: 11:38 13.02.2026)