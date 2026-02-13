Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T11:24
2026-02-13T11:38
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
происшествия
обстрелы всу
новости сво
павел филипчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Инцидент произошел в селе Малокаховка Каховского округа.По данным Филипчука, ранения получили два человека.Также утром в пятницу стало известно, что двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам и промышленным предприятиям в городе и окрестностях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской областиГлава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУВ Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, новости сво, павел филипчук
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое

В Херсонской области ВСУ атаковали маршрутку с людьми и не давали "скорой" забрать раненых

11:24 13.02.2026 (обновлено: 11:38 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер
Машина скорой помощи
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Инцидент произошел в селе Малокаховка Каховского округа.

"Два дрона неонацистов атаковали маршрутку, которая перевозила мирных граждан. Несколько человек получили ранения. Но медики не могли оперативно оказать помощь пострадавшим, так как один из дронов висел над маршруткой и не давал скорой помощи подъехать и помочь раненным", – написал он в Telegram-канале.

По данным Филипчука, ранения получили два человека.
"Двоих пострадавших – водителя и женщину-пассажира – уже доставили в приемный покой", – добавил глава округа.
Также утром в пятницу стало известно, что двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам и промышленным предприятиям в городе и окрестностях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
 
Херсонская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииПроисшествияОбстрелы ВСУНовости СВОПавел Филипчук
 
Лента новостейМолния