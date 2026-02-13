https://crimea.ria.ru/20260213/vsu-atakovali-marshrutku-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti--raneny-dvoe-1153179610.html

ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое

ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое - РИА Новости Крым, 13.02.2026

ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое

Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T11:24

2026-02-13T11:24

2026-02-13T11:38

херсонская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

происшествия

обстрелы всу

новости сво

павел филипчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Инцидент произошел в селе Малокаховка Каховского округа.По данным Филипчука, ранения получили два человека.Также утром в пятницу стало известно, что двое детей и женщина ранены при новой атаке ВСУ на Волгоград. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам и промышленным предприятиям в городе и окрестностях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской областиГлава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУВ Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, новости сво, павел филипчук