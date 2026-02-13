Рейтинг@Mail.ru
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/vlyublennye-vybirayut-yuzhnyy-bereg-kryma--tseny-v-otelyakh-1153174990.html
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T08:20
2026-02-13T08:27
крым
ялта
алушта
туризм в крыму
внутренний туризм
туризм
отдых в крыму
отдых
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0f/1119050598_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_dd988f9690a3afafe18f6ad8930c88ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований в это время, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи с 12% и 6% бронирований соответственно", - сказано в сообщении.Средняя стоимость размещения в Москве, по данным аналитиков сервиса, составляет 4089 рублей, в Питере – 2695, в Сочи – 3180 рублей.Далее в рейтинге расположились Красная Поляна со средним чеком за ночевку в 10 309 рублей, Казань – 3237 и Краснодар – 3014 рублей.Также в рейтинге значатся Домбай и Архыз – 8423 и 11918 рублей соответственно.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отеляхПочему туристы возвращаются в КрымВ Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
крым
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0f/1119050598_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_a0016204f4e40bc746adb00235db3cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, алушта, туризм в крыму, внутренний туризм, туризм, отдых в крыму, отдых, новости крыма, общество
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях

Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для отдыха парами

08:20 13.02.2026 (обновлено: 08:27 13.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований в это время, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи с 12% и 6% бронирований соответственно", - сказано в сообщении.
Средняя стоимость размещения в Москве, по данным аналитиков сервиса, составляет 4089 рублей, в Питере – 2695, в Сочи – 3180 рублей.
Далее в рейтинге расположились Красная Поляна со средним чеком за ночевку в 10 309 рублей, Казань – 3237 и Краснодар – 3014 рублей.
Ялта по популярности у влюбленных пар оказалась на седьмом месте - в среднем за размещение в курортной столице Крыма просят 4918 рублей, Алушта – на десятой позиции, с ценником в 2740 рублей.
Также в рейтинге значатся Домбай и Архыз – 8423 и 11918 рублей соответственно.
Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
Почему туристы возвращаются в Крым
В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
 
КрымЯлтаАлуштаТуризм в КрымуВнутренний туризмТуризмОтдых в КрымуОтдыхНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
08:51В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
08:36В Севастополе остановили морской транспорт
08:20Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
08:00В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
07:43Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика
07:14Над Крымом сбили беспилотник
07:10Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещения
06:40Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора Шаляпина
06:12Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград
06:02Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям
00:01До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 февраля
23:32Рейд в Севастополе открыли
22:42В Севастополе закрыли рейд
22:30Милитаризация Европы и атака ВСУ на области России – главное за день
22:08Самый засушливый регион Крыма обеспечен водой
21:52В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
21:28ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу
21:13На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
Лента новостейМолния