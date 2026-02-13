Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях

https://crimea.ria.ru/20260213/vlyublennye-vybirayut-yuzhnyy-bereg-kryma--tseny-v-otelyakh-1153174990.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований в это время, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи с 12% и 6% бронирований соответственно", - сказано в сообщении.Средняя стоимость размещения в Москве, по данным аналитиков сервиса, составляет 4089 рублей, в Питере – 2695, в Сочи – 3180 рублей.Далее в рейтинге расположились Красная Поляна со средним чеком за ночевку в 10 309 рублей, Казань – 3237 и Краснодар – 3014 рублей.Также в рейтинге значатся Домбай и Архыз – 8423 и 11918 рублей соответственно.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отеляхПочему туристы возвращаются в КрымВ Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства

