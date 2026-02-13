https://crimea.ria.ru/20260213/vlyublennye-vybirayut-yuzhnyy-bereg-kryma--tseny-v-otelyakh-1153174990.html
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T08:20
2026-02-13T08:20
2026-02-13T08:27
крым
ялта
алушта
туризм в крыму
внутренний туризм
туризм
отдых в крыму
отдых
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0f/1119050598_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_dd988f9690a3afafe18f6ad8930c88ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований в это время, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи с 12% и 6% бронирований соответственно", - сказано в сообщении.Средняя стоимость размещения в Москве, по данным аналитиков сервиса, составляет 4089 рублей, в Питере – 2695, в Сочи – 3180 рублей.Далее в рейтинге расположились Красная Поляна со средним чеком за ночевку в 10 309 рублей, Казань – 3237 и Краснодар – 3014 рублей.Также в рейтинге значатся Домбай и Архыз – 8423 и 11918 рублей соответственно.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отеляхПочему туристы возвращаются в КрымВ Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
крым
ялта
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0f/1119050598_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_a0016204f4e40bc746adb00235db3cdd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, алушта, туризм в крыму, внутренний туризм, туризм, отдых в крыму, отдых, новости крыма, общество
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для отдыха парами
08:20 13.02.2026 (обновлено: 08:27 13.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в ближайшие выходные – с 13 по 15 февраля 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований в это время, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи с 12% и 6% бронирований соответственно", - сказано в сообщении.
Средняя стоимость размещения в Москве, по данным аналитиков сервиса, составляет 4089 рублей, в Питере – 2695, в Сочи – 3180 рублей.
Далее в рейтинге расположились Красная Поляна со средним чеком за ночевку в 10 309 рублей, Казань – 3237 и Краснодар – 3014 рублей.
Ялта по популярности у влюбленных пар оказалась на седьмом месте - в среднем за размещение в курортной столице Крыма просят 4918 рублей, Алушта – на десятой позиции, с ценником в 2740 рублей.
Также в рейтинге значатся Домбай и Архыз – 8423 и 11918 рублей соответственно.
Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха
в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: