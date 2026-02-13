https://crimea.ria.ru/20260213/vinovnik-smertelnogo-dtp-v-krymu-poluchil-uslovnyy-srok-1153191677.html

Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок

Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок

Виновник дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибла пожилая женщина, получил два года лишения свободы... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T16:46

2026-02-13T16:46

2026-02-13T16:46

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Виновник дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибла пожилая женщина, получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на дороге Почтовое – Песчаное.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.Кроме того, подсудимого лишили водительских прав на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в ДТП под СимферополемНа трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылсяДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, приговор