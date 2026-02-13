https://crimea.ria.ru/20260213/vinovnik-smertelnogo-dtp-v-krymu-poluchil-uslovnyy-srok-1153191677.html
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
2026-02-13T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Виновник дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибла пожилая женщина, получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на дороге Почтовое – Песчаное.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.Кроме того, подсудимого лишили водительских прав на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в ДТП под СимферополемНа трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылсяДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
