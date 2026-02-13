Рейтинг@Mail.ru
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/vinovnik-smertelnogo-dtp-v-krymu-poluchil-uslovnyy-srok-1153191677.html
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
Виновник дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибла пожилая женщина, получил два года лишения свободы... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T16:46
2026-02-13T16:46
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Виновник дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибла пожилая женщина, получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на дороге Почтовое – Песчаное.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.Кроме того, подсудимого лишили водительских прав на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в ДТП под СимферополемНа трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылсяДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_8fe38054e9f4e394161141cbead6f560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, приговор
Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок

В Крыму виновник ДТП с гибелью пожилой женщины получил два года условно

16:46 13.02.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Виновник дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибла пожилая женщина, получил два года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на дороге Почтовое – Песчаное.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
"Суд приговорил виновного к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком на аналогичный период", - говорится в сообщении.
Кроме того, подсудимого лишили водительских прав на два года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
На трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся
Дело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
 
Прокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
17:30Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
17:12В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
17:05Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
16:52Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма
16:46Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
16:46Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян
16:40ВТБ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта
16:28В ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в России
16:20Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
16:12Когда ипотека в России вновь будет массово доступна
16:07Период охлаждения и пределы процентов: новые правила микрозаймов
16:02Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБ
15:54След адмирала: 220 лет назад родился Владимир Корнилов
15:49В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса
15:34На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов
15:27Зеленскому представили первый немецко-украинский ударный дрон с ИИ
15:17Лувр снова ограбили – на этот раз собственные сотрудники
15:06Авария обесточила часть Евпатории
14:50Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Лента новостейМолния