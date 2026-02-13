https://crimea.ria.ru/20260213/v-yalte-roditeley-strelyavshikh-v-dvornika-detey-privlekli-k-otvetstvennosti-1153181443.html

В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности

В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности

2026-02-13T12:35

ялта

происшествия

дети

мвд по республике крым

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте установили личности школьников, стрелявших из игрушечного пистолета в дворника, их родителей привлекли к ответственности. Об этом в пятницу сообщили в МВД Крыма.Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию.По данным полиции, инцидент произошел в сквере на улице Московской. Двое детей 11 и 13 лет в упор расстреляли женщину из игрушечного пистолета. "Пули" попали ей в лицо и разбили губу. Сотрудники правоохранительных органов увидели публикации о случившемся и смогли установить личности "стрелков".Случай вызвал широкий общественный резонанс. К его рассмотрению были также подключены департамент образования и молодежной политики, руководство образовательного учреждения и администрация Ялты. Была организована встреча с участием пострадавшей, законных представителей школьников и сотрудников полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округеУченик принес в школу топор и пистолет: в Югре идет проверка прокуратурыВ Марий Эл группа подростков предстанет перед судом за терроризм

ялта

2026

