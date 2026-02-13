Рейтинг@Mail.ru
В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности
В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности
В Ялте установили личности школьников, стрелявших из игрушечного пистолета в дворника, их родителей привлекли к ответственности. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте установили личности школьников, стрелявших из игрушечного пистолета в дворника, их родителей привлекли к ответственности. Об этом в пятницу сообщили в МВД Крыма.Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию.По данным полиции, инцидент произошел в сквере на улице Московской. Двое детей 11 и 13 лет в упор расстреляли женщину из игрушечного пистолета. "Пули" попали ей в лицо и разбили губу. Сотрудники правоохранительных органов увидели публикации о случившемся и смогли установить личности "стрелков".
В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности

В Ялте родителей стрелявших в дворника школьников привлекли к ответственности

12:35 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте установили личности школьников, стрелявших из игрушечного пистолета в дворника, их родителей привлекли к ответственности. Об этом в пятницу сообщили в МВД Крыма.
Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что двое школьников из игрушечного оружия пластиковыми пулями стреляли в дворника. Женщина серьезных травм не получила, но подала заявление в полицию.
По данным полиции, инцидент произошел в сквере на улице Московской. Двое детей 11 и 13 лет в упор расстреляли женщину из игрушечного пистолета. "Пули" попали ей в лицо и разбили губу. Сотрудники правоохранительных органов увидели публикации о случившемся и смогли установить личности "стрелков".
"В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних города", – рассказали в МВД.
Случай вызвал широкий общественный резонанс. К его рассмотрению были также подключены департамент образования и молодежной политики, руководство образовательного учреждения и администрация Ялты. Была организована встреча с участием пострадавшей, законных представителей школьников и сотрудников полиции.
