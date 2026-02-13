https://crimea.ria.ru/20260213/v-tsb-otsenili-vliyanie-effekta-dolinoy-na-rynok-zhilya-v-rossii-1153190838.html

В ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Банк России не видит системного влияния так называемого "эффекта Долиной" на рынок жилой недвижимости, так как ситуация в итоге была разрешена. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Ситуация вокруг продажи народной артисткой России Ларисой Долиной своей квартиры в Хамовниках началась еще в 2024 году. Тогда квартиру певицы приобрела за 112 миллионов рублей предпринимательница Полине Лурье. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продала квартиру под их воздействием, поскольку была введена в заблуждение. Артистка оспорила в суде сделку по продаже своей квартиры.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной и прекратил право собственности Лурье на спорное имущество, признав его за артисткой. Широкий общественный резонанс вызвало то, что суд первой инстанции не только отклонил встречные требования Лурье о выселении певицы, но и не обязал артистку вернуть покупательнице деньги. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением Хамовнического суда.На рынке вторичного жилья начала использоваться схема, при которой продавцы недвижимости, а также автомобилей стали оспаривать ранее осуществленные сделки, уверяя, что они придавали свое имущество под воздействием мошенников. В результате покупатели оставались и без приобретенного имущества, и без вложенных в его покупку денег. Многие потенциальные покупатели отказались от своих планов из-за опасений стать жертвами подобной схемы. В медиапространстве это явление назвали "эффектом Долиной".Точку в истории поставил Верховный суд России. Своим вердиктом от 16 декабря он признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в ЛатвииЛурье получила ключи от бывшей квартиры ДолинойЦены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости Крыма

