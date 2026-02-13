Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1153175444.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
Паромы и катера утром в пятницу приостановили рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T08:36
2026-02-13T08:36
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера утром в пятницу приостановили рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе. Причина остановки движения не называется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

08:36 13.02.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера утром в пятницу приостановили рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.
Причина остановки движения не называется.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаПаромы и катера в СевастополеНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
08:51В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
08:36В Севастополе остановили морской транспорт
08:20Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
08:00В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
07:43Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика
07:14Над Крымом сбили беспилотник
07:10Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещения
06:40Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора Шаляпина
06:12Двое детей ранены при массированной атаке ВСУ на Волгоград
06:02Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям
00:01До +18 и дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 февраля
23:32Рейд в Севастополе открыли
22:42В Севастополе закрыли рейд
22:30Милитаризация Европы и атака ВСУ на области России – главное за день
22:08Самый засушливый регион Крыма обеспечен водой
21:52В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
21:28ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу
21:13На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
Лента новостейМолния