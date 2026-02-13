https://crimea.ria.ru/20260213/v-sevastopole-mat-rebenka-invalida-zaschitila-zhilischnye-prava-v-sude-1153192786.html
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
В Севастополе прокуратура отстояла в суде права 42-летней матери ребенка-инвалида на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T17:12
2026-02-13T17:12
2026-02-13T17:12
прокуратура города севастополя
севастополь
новости севастополя
жилье
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140148679_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_c4674cc5e410bc4f4c781988b26beef1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура отстояла в суде права 42-летней матери ребенка-инвалида на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Женщина одна воспитывает дочь – ребенка-инвалида. В октябре 2025 года ей было отказано в заключении договора социального найма принадлежащей городу квартиры по улице Юмашева.Чтобы защитить права заявительницы и ее ребенка прокуратура направила в суд иск о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности заключить с женщиной договор социального найма указанной квартиры. Суд удовлетворил иск прокурора."Решение суда вступило в законную силу", – добавили в городской прокуратуре.Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. В соцсетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в КрымуВ Крыму пенсионерка не может вернуться в свой домВ симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140148679_37:0:1208:878_1920x0_80_0_0_8c9c0cf79653dd490f7f43014cd670ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, жилье, закон и право
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
Прокуратура Севастополя в суде защитила жилищные права женщины и ее ребенка-инвалида