В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
В Севастополе прокуратура отстояла в суде права 42-летней матери ребенка-инвалида на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T17:12
2026-02-13T17:12
прокуратура города севастополя
севастополь
новости севастополя
жилье
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура отстояла в суде права 42-летней матери ребенка-инвалида на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Женщина одна воспитывает дочь – ребенка-инвалида. В октябре 2025 года ей было отказано в заключении договора социального найма принадлежащей городу квартиры по улице Юмашева.Чтобы защитить права заявительницы и ее ребенка прокуратура направила в суд иск о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности заключить с женщиной договор социального найма указанной квартиры. Суд удовлетворил иск прокурора."Решение суда вступило в законную силу", – добавили в городской прокуратуре.Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. В соцсетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.
прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, жилье, закон и право
В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде

Прокуратура Севастополя в суде защитила жилищные права женщины и ее ребенка-инвалида

17:12 13.02.2026
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура отстояла в суде права 42-летней матери ребенка-инвалида на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Женщина одна воспитывает дочь – ребенка-инвалида. В октябре 2025 года ей было отказано в заключении договора социального найма принадлежащей городу квартиры по улице Юмашева.
"Отказ мотивирован отсутствием документов о вселении. Вместе с тем, женщина зарегистрирована в данном жилом помещении с 1999 года, проживает в нем со своей дочерью на законных основаниях и на протяжении длительного периода несет бремя его содержания", – сказано в сообщении.
Чтобы защитить права заявительницы и ее ребенка прокуратура направила в суд иск о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности заключить с женщиной договор социального найма указанной квартиры. Суд удовлетворил иск прокурора.
"Решение суда вступило в законную силу", – добавили в городской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. В соцсетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.
