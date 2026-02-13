Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
41-летний житель Сочи в суде ответит за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153175198_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_a0827cdb8e7bd47f60402cd967a9338e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. 41-летний житель Сочи в суде ответит за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, вместе с двумя своими знакомыми мужчина самовольно начал строить четырехэтажный дом с мансардой на улице Второй Равелинной в Севастополе. После разместил в интернете объявления о продаже квартир и заключал договоры участия о долевом строительстве, паенакопления или займа. При этом выполнять взятые на себя обязательства соучастники не собирались.Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд. Имущество обвиняемого арестовано. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов

В Севастополе под суд пойдет житель Сочи за аферу с долевым строительством на 18 миллионов

08:51 13.02.2026 (обновлено: 09:11 13.02.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяЖитель Сочи обманывал севастопольцев под предлогом участия в долевом строительстве жилья
Житель Сочи обманывал севастопольцев под предлогом участия в долевом строительстве жилья
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. 41-летний житель Сочи в суде ответит за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, вместе с двумя своими знакомыми мужчина самовольно начал строить четырехэтажный дом с мансардой на улице Второй Равелинной в Севастополе. После разместил в интернете объявления о продаже квартир и заключал договоры участия о долевом строительстве, паенакопления или займа. При этом выполнять взятые на себя обязательства соучастники не собирались.
"Земельный участок по указанному адресу предназначен для индивидуального жилищного строительства. Возведение на нем многоквартирного дома являлось заведомо незаконным. Покупатели не получили квартиры в собственность. Таким образом, в период с ноября 2014 по декабрь 2018 года семерым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму почти 18 млн рублей", – сказано в сообщении.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд. Имущество обвиняемого арестовано. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
