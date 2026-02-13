https://crimea.ria.ru/20260213/v-sevastopole-aferist-iz-sochi-pokhitili-u-dolschikov-18-millionov-1153175584.html
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. 41-летний житель Сочи в суде ответит за мошенничество на 18 миллионов рублей с долевым строительством жилья в Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, вместе с двумя своими знакомыми мужчина самовольно начал строить четырехэтажный дом с мансардой на улице Второй Равелинной в Севастополе. После разместил в интернете объявления о продаже квартир и заключал договоры участия о долевом строительстве, паенакопления или займа. При этом выполнять взятые на себя обязательства соучастники не собирались.Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере направлено в Гагаринский районный суд. Имущество обвиняемого арестовано. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильемНедострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублейВ Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей
В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
