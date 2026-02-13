Рейтинг@Mail.ru
В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
В России запатентован уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника, который исключает открытый хирургический доступ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В России запатентован уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника, который исключает открытый хирургический доступ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.Метод, запатентованный в России, является уникальным, он полностью малоинвазивный. Главная инновация заключается в отказе от открытого хирургического доступа, чего ранее при моделировании патологий позвоночника не было - манипуляции проводили исключительно через открытые разрезы, уточнили в агентстве.Инновационная операция проходит под контролем рентгена с использованием хирургической иглы и нити, пропитанной контрастным веществом. Нить проводят непосредственно через межпозвонковое отверстие, создавая необходимую компрессию корешка спинномозгового нерва. Это имитирует состояние пациента при патологии позвоночника, например, межпозвонковой грыже, пояснили в учреждении.Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа.
россия, медицина, наука и технологии, здоровье, новости
В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника

В России запатентовали уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника

21:21 13.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВрач проверяет спину пациента
Врач проверяет спину пациента - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В России запатентован уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника, который исключает открытый хирургический доступ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Команда специалистов Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России получила патент на "Способ моделирования радикулопатии в эксперименте". Новая методика позволяет с высокой точностью воссоздать условия компрессии корешка спинномозгового нерва и оценить эффективность лечения", - говорится в сообщении.
Метод, запатентованный в России, является уникальным, он полностью малоинвазивный. Главная инновация заключается в отказе от открытого хирургического доступа, чего ранее при моделировании патологий позвоночника не было - манипуляции проводили исключительно через открытые разрезы, уточнили в агентстве.
Инновационная операция проходит под контролем рентгена с использованием хирургической иглы и нити, пропитанной контрастным веществом. Нить проводят непосредственно через межпозвонковое отверстие, создавая необходимую компрессию корешка спинномозгового нерва. Это имитирует состояние пациента при патологии позвоночника, например, межпозвонковой грыже, пояснили в учреждении.
Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа.
