В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В России запатентован уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника, который исключает открытый хирургический доступ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.Метод, запатентованный в России, является уникальным, он полностью малоинвазивный. Главная инновация заключается в отказе от открытого хирургического доступа, чего ранее при моделировании патологий позвоночника не было - манипуляции проводили исключительно через открытые разрезы, уточнили в агентстве.Инновационная операция проходит под контролем рентгена с использованием хирургической иглы и нити, пропитанной контрастным веществом. Нить проводят непосредственно через межпозвонковое отверстие, создавая необходимую компрессию корешка спинномозгового нерва. Это имитирует состояние пациента при патологии позвоночника, например, межпозвонковой грыже, пояснили в учреждении.Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа.
