https://crimea.ria.ru/20260213/v-rossii-zapatentovan-unikalnyy-metod-lecheniya-pozvonochnika-1153184872.html

В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника

В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника - РИА Новости Крым, 13.02.2026

В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника

В России запатентован уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника, который исключает открытый хирургический доступ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T21:21

2026-02-13T21:21

2026-02-13T21:21

россия

медицина

наука и технологии

здоровье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/49/1117394926_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_6a733669ab275fb4732d0ed3fb3d8745.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В России запатентован уникальный метод диагностики заболеваний позвоночника, который исключает открытый хирургический доступ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.Метод, запатентованный в России, является уникальным, он полностью малоинвазивный. Главная инновация заключается в отказе от открытого хирургического доступа, чего ранее при моделировании патологий позвоночника не было - манипуляции проводили исключительно через открытые разрезы, уточнили в агентстве.Инновационная операция проходит под контролем рентгена с использованием хирургической иглы и нити, пропитанной контрастным веществом. Нить проводят непосредственно через межпозвонковое отверстие, создавая необходимую компрессию корешка спинномозгового нерва. Это имитирует состояние пациента при патологии позвоночника, например, межпозвонковой грыже, пояснили в учреждении.Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый кремВ России беременным женщинам будут проводить новый скринингВ России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомы

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, медицина, наука и технологии, здоровье, новости