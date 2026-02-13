Рейтинг@Mail.ru
В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
За неприметными дверями одного из учебных центров – не просто классы и мастерские. А на тренировочном поле – не пустырь и заброшки. Это территория, где готовят... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. За неприметными дверями одного из учебных центров – не просто классы и мастерские. А на тренировочном поле – не пустырь и заброшки. Это территория, где готовят тех, кто работает на передовой невидимого фронта. Более полутора лет назад был создан центр операторов БПЛА, и с тех пор его программа меняется почти ежедневно – так же стремительно, как меняется сама война.Программа живет вместе с фронтомЗа время существования центра выпустились больше 1,5 тысяч специалистов. В апреле прошлого года программу кардинально переработали: ее объем увеличился со 120 до 432 часов. Однако, как подчеркивают инструкторы, формально утвержденные часы – лишь основа.По его словам, многие преподаватели – действующие военнослужащие с боевым опытом. Кто-то попал сюда после ранения, кто-то перевелся из подразделений. При этом инструкторы регулярно выезжают на линию боевого соприкосновения и возвращаются с новым практическим материалом, который сразу внедряется в курс.Сегодня курс длится 52 календарных дня. Шесть дней в неделю – занятия, воскресенье – единственный выходной. В программе 18 дисциплин: от основ пилотирования и работы с FPV-дронами до разведки, топографии, тактической медицины и слаживания расчетов.Около 200 часов занимает теория и не менее 60 – налет на дронах. По словам Юрия, этого достаточно, чтобы "нулевого" в данной сфере человека подготовить к реальной боевой работе.Строгий отбор и мотивацияПопасть в центр может не каждый. Несмотря на высокий поток желающих – сегодня на один набор принимают до 100 человек – требования остаются жесткими.Первое, на что обращают внимание, – мотивация. Там, как подчеркивает Юрий, не место для отдыха или передышек. Проходят те, кто действительно рвется в полет.Важны и физические параметры. При этом плохое зрение или ранения не всегда становятся препятствием: управлять дроном можно через экран или специализированные очки. В центре обучались и бойцы с серьезными травмами, включая потерю глаза.Максимально близко к реальностиИнструктор с позывным "Пчела" – один из тех, кто пришел в центр уже с опытом боевой работы. Он начинал в артиллерии, затем прошел переобучение на разведывательные дроны и FPV-аппараты.Первый этап практического обучения — симуляторы. Они помогают будущим пилотам понять физику полета, привыкнуть к управлению и снизить риск потери дорогостоящего оборудования. Но полностью заменить реальный вылет тренажер не может.Техника и людиСреди курсантов – и те, кто подписал контракт месяц назад, и бойцы с трехлетним боевым опытом. Есть киберспортсмены, есть механизаторы из сельских районов, впервые севшие за компьютер.К каждому – свой подход. Если нужно, инструкторы проводят дополнительные занятия. В центре подчеркивают: важно не только научить управлять дроном, но и дать системное понимание – от сборки оборудования и настройки антенн до организации связи и работы в расчете.Тактическая медицина – обязательная дисциплина. В условиях современной войны, где значительную роль играют артиллерия и беспилотники, навыки оказания первой помощи становятся вопросом выживания.Профессия нового времениОператоры БПЛА сегодня – одна из ключевых специальностей на передовой. За сухими цифрами часов и дисциплин – люди, которые осваивают сложную технику в сжатые сроки, чтобы затем работать там, где цена ошибки высока. И каждый новый поток – это еще несколько десятков специалистов, способных действовать точно, быстро и хладнокровно.Учебный процесс здесь не останавливается ни на день. Потому что, как признаются инструкторы, фронт не стоит на месте – и значит, учиться приходится постоянно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА

Около сотни военных проходят в Крыму интенсивную подготовку по пилотированию БПЛА

08:00 13.02.2026 (обновлено: 08:33 13.02.2026)
 
© РИА Новости КрымПодготовка операторов БПЛА
Подготовка операторов БПЛА
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. За неприметными дверями одного из учебных центров – не просто классы и мастерские. А на тренировочном поле – не пустырь и заброшки. Это территория, где готовят тех, кто работает на передовой невидимого фронта. Более полутора лет назад был создан центр операторов БПЛА, и с тех пор его программа меняется почти ежедневно – так же стремительно, как меняется сама война.

Программа живет вместе с фронтом

За время существования центра выпустились больше 1,5 тысяч специалистов. В апреле прошлого года программу кардинально переработали: ее объем увеличился со 120 до 432 часов. Однако, как подчеркивают инструкторы, формально утвержденные часы – лишь основа.
"После каждой лекции мы собираемся, обсуждаем, что происходит на фронте, что можно улучшить. Доктрина меняется, появляются новые средства, новые тактики. Мы должны давать бойцам актуальную информацию", – рассказал инструктор учебного центра Юрий.
По его словам, многие преподаватели – действующие военнослужащие с боевым опытом. Кто-то попал сюда после ранения, кто-то перевелся из подразделений. При этом инструкторы регулярно выезжают на линию боевого соприкосновения и возвращаются с новым практическим материалом, который сразу внедряется в курс.
Сегодня курс длится 52 календарных дня. Шесть дней в неделю – занятия, воскресенье – единственный выходной. В программе 18 дисциплин: от основ пилотирования и работы с FPV-дронами до разведки, топографии, тактической медицины и слаживания расчетов.
Около 200 часов занимает теория и не менее 60 – налет на дронах. По словам Юрия, этого достаточно, чтобы "нулевого" в данной сфере человека подготовить к реальной боевой работе.
Строгий отбор и мотивация

Попасть в центр может не каждый. Несмотря на высокий поток желающих – сегодня на один набор принимают до 100 человек – требования остаются жесткими.
Первое, на что обращают внимание, – мотивация. Там, как подчеркивает Юрий, не место для отдыха или передышек. Проходят те, кто действительно рвется в полет.
Важны и физические параметры. При этом плохое зрение или ранения не всегда становятся препятствием: управлять дроном можно через экран или специализированные очки. В центре обучались и бойцы с серьезными травмами, включая потерю глаза.

"Основной критерий отбора – это микродинамика пальцев. Чтобы у человека не было серьезных ранений кистей и рук. Это очень важно при работе, при управлении дроном", – пояснил Юрий.

Максимально близко к реальности

Инструктор с позывным "Пчела" – один из тех, кто пришел в центр уже с опытом боевой работы. Он начинал в артиллерии, затем прошел переобучение на разведывательные дроны и FPV-аппараты.
"Мы стараемся максимально приблизить обучение к реальной обстановке, насколько это возможно вне фронта. Все инструкторы имеют боевой опыт и привносят свои нюансы. Война постоянно меняется, поэтому мы даем базу, которая позволяет быстро адаптироваться", – сказал он.
Первый этап практического обучения — симуляторы. Они помогают будущим пилотам понять физику полета, привыкнуть к управлению и снизить риск потери дорогостоящего оборудования. Но полностью заменить реальный вылет тренажер не может.
"Симулятор не спасет от нестабильного полета или ошибки пилота, но он дает понимание стиков, отзывчивости. Это фундамент", – отмечает Пчела.

Техника и люди

Среди курсантов – и те, кто подписал контракт месяц назад, и бойцы с трехлетним боевым опытом. Есть киберспортсмены, есть механизаторы из сельских районов, впервые севшие за компьютер.
К каждому – свой подход. Если нужно, инструкторы проводят дополнительные занятия. В центре подчеркивают: важно не только научить управлять дроном, но и дать системное понимание – от сборки оборудования и настройки антенн до организации связи и работы в расчете.
Тактическая медицина – обязательная дисциплина. В условиях современной войны, где значительную роль играют артиллерия и беспилотники, навыки оказания первой помощи становятся вопросом выживания.
Профессия нового времени

Операторы БПЛА сегодня – одна из ключевых специальностей на передовой. За сухими цифрами часов и дисциплин – люди, которые осваивают сложную технику в сжатые сроки, чтобы затем работать там, где цена ошибки высока. И каждый новый поток – это еще несколько десятков специалистов, способных действовать точно, быстро и хладнокровно.
Учебный процесс здесь не останавливается ни на день. Потому что, как признаются инструкторы, фронт не стоит на месте – и значит, учиться приходится постоянно.
