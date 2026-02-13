https://crimea.ria.ru/20260213/v-krymu-vystroen-polnyy-tsikl-podgotovki-kadrov-v-sfere-bpla-tekhnologiy-1153182060.html
В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Навыки и знания таких специалистов востребованы не только в научной деятельности и в обеспечении безопасности, отметил Аксенов. Они находят широкое применение в реальной повседневной жизни – от сельского хозяйства и медицины до экстренной доставки грузов и мониторинга природной среды, в том числе предотвращения пожаров, подчеркнул глава регионов.По словам Аксенова, кубок "Беспилотные технологии" стал финальным событием Образовательного практикума "Беспилотные технологии", стартовавшего в декабре 2024 года. Это были первые республиканские соревнования по дрон-рейсингу среди школьников, в которых приняли участие 48 учеников из восьми школ Симферополя и Симферопольского района."Этот проект – важный шаг в популяризации БПЛА-технологий среди молодежи и эффективный инструмент ранней профориентации, объединяющий образование, спорт и патриотическое воспитание. Будем и далее развивать этот формат обучения, привлекать больше участников. Думаю, большинство школ и учреждений СПО выразят желание присоединиться к проекту", – выразил уверенность Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня беспилотные авиационные системы играют стратегически важную роль в развитии не только Крыма, но и всей России. И конечно, построение кадрового суверенитета в этой сфере является одной из ключевых задач", – говорится в сообщении.
Навыки и знания таких специалистов востребованы не только в научной деятельности и в обеспечении безопасности, отметил Аксенов. Они находят широкое применение в реальной повседневной жизни – от сельского хозяйства и медицины до экстренной доставки грузов и мониторинга природной среды, в том числе предотвращения пожаров, подчеркнул глава регионов.
По словам Аксенова, кубок "Беспилотные технологии" стал финальным событием Образовательного практикума "Беспилотные технологии", стартовавшего в декабре 2024 года. Это были первые республиканские соревнования по дрон-рейсингу среди школьников, в которых приняли участие 48 учеников из восьми школ Симферополя и Симферопольского района.
"Этот проект – важный шаг в популяризации БПЛА-технологий среди молодежи и эффективный инструмент ранней профориентации, объединяющий образование, спорт и патриотическое воспитание. Будем и далее развивать этот формат обучения, привлекать больше участников. Думаю, большинство школ и учреждений СПО выразят желание присоединиться к проекту", – выразил уверенность Сергей Аксенов.
