В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крым – единственный регион в России, где в сфере беспилотных авиационных систем выстроен полный цикл – от образовательного процесса до профессионального включения в кадровый резерв. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Навыки и знания таких специалистов востребованы не только в научной деятельности и в обеспечении безопасности, отметил Аксенов. Они находят широкое применение в реальной повседневной жизни – от сельского хозяйства и медицины до экстренной доставки грузов и мониторинга природной среды, в том числе предотвращения пожаров, подчеркнул глава регионов.По словам Аксенова, кубок "Беспилотные технологии" стал финальным событием Образовательного практикума "Беспилотные технологии", стартовавшего в декабре 2024 года. Это были первые республиканские соревнования по дрон-рейсингу среди школьников, в которых приняли участие 48 учеников из восьми школ Симферополя и Симферопольского района."Этот проект – важный шаг в популяризации БПЛА-технологий среди молодежи и эффективный инструмент ранней профориентации, объединяющий образование, спорт и патриотическое воспитание. Будем и далее развивать этот формат обучения, привлекать больше участников. Думаю, большинство школ и учреждений СПО выразят желание присоединиться к проекту", – выразил уверенность Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны открыло отбор в войска беспилотных системПроще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

