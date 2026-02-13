https://crimea.ria.ru/20260213/v-krymu-boytsy-svo-smogut-poluchit-do-350-tysyach-rubley-na-razvitie-biznesa-1153189829.html

В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации могут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса по соцконтракту без учета нуждаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.Проект изменений в региональный закон "О государственной социальной помощи в Республике Крым" поддержали крымские парламентарии.Воспользоваться государственной помощью могут участники спецоперации и члены их семей, уточнили в пресс-службе. Решение о выделении денег будет приниматься профильными департаментами.Ранее сообщалось, что участникам СВО в Крыму хотят разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитациюВ Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей

