В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса
В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса
В Крыму участники спецоперации могут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса по соцконтракту без учета нуждаемости. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации могут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса по соцконтракту без учета нуждаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.Проект изменений в региональный закон "О государственной социальной помощи в Республике Крым" поддержали крымские парламентарии.Воспользоваться государственной помощью могут участники спецоперации и члены их семей, уточнили в пресс-службе. Решение о выделении денег будет приниматься профильными департаментами.Ранее сообщалось, что участникам СВО в Крыму хотят разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания.
В Крыму бойцы СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса

В Крыму бойцы СВО смогут получать выплаты на бизнес по соцконтракту без учета нуждаемости

15:49 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации могут получить до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса по соцконтракту без учета нуждаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.
Проект изменений в региональный закон "О государственной социальной помощи в Республике Крым" поддержали крымские парламентарии.
"Нововведением стало право участников СВО получать выплату на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности без учета критериев нуждаемости. Максимальный размер финансовой поддержки составляет 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Воспользоваться государственной помощью могут участники спецоперации и члены их семей, уточнили в пресс-службе. Решение о выделении денег будет приниматься профильными департаментами.
Ранее сообщалось, что участникам СВО в Крыму хотят разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания.
