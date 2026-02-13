https://crimea.ria.ru/20260213/v-germanii-umer-ispolnitel-pop-khitov-80-kh-moskau-i-dschinghis-khan-1153185749.html
В Германии умер исполнитель хитов 80-х и сооснователь группы "Чингисхан"
В Германии умер исполнитель хитов 80-х и сооснователь группы "Чингисхан"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Один из основателей популярной немецкой диско-группы Dschinghis Khan ("Чингисхан") Вольфганг Хайхель умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал Abendzeitung.Как отмечают журналисты, Хайхель умер еще 20 января, но известно об этом стало только сейчас.Администраторы певца сообщили, что хотя в последние годы Хайхель имел проблемы со здоровьем, но "уверенно их преодолевал", поэтому кончина исполнителя "стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и близких".Группа Dschinghis Khan ("Чингисхан") была создана в 1979 году в ФРГ. Была популярна не только в Германии, но и в Советском Союзе и других странах. Самые известные хиты коллектива – Dschinghis Khan, Moskau, Rocking son of Dschinghis Khan.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер российский историк Рой Медведев Умер известный адвокат Генрих Падва Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
14:23 13.02.2026 (обновлено: 14:32 13.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым.
Один из основателей популярной немецкой диско-группы Dschinghis Khan ("Чингисхан") Вольфганг Хайхель умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал Abendzeitung
.
"Вольфганг Хайхель – певец, ставший известным благодаря группе Dschinghis Khan, – скончался в возрасте 75 лет", - говорится в публикации.
Как отмечают журналисты, Хайхель умер еще 20 января, но известно об этом стало только сейчас.
Администраторы певца сообщили, что хотя в последние годы Хайхель имел проблемы со здоровьем, но "уверенно их преодолевал", поэтому кончина исполнителя "стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и близких".
Группа Dschinghis Khan ("Чингисхан") была создана в 1979 году в ФРГ. Была популярна не только в Германии, но и в Советском Союзе и других странах. Самые известные хиты коллектива – Dschinghis Khan, Moskau, Rocking son of Dschinghis Khan.
