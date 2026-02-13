Рейтинг@Mail.ru
Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область
Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область
Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в Волоконовском округе в селе Грушевка пострадал водитель авто, когда вражеский FPV-дрон ударил по машине. Его доставили в больницу с рваными ранами спины, множественными осколочными ранениями плеч и баротравмой. При схожих обстоятельствах пострадал мужчина в селе Гора-Подол Грайворонского округа. У него диагностированы баротравма и ушиб локтевого сустава. В больнице пострадавшему оказались помощь, но от госпитализации тот отказался."Кроме того, на окраине села еще два дрона атаковали ГАЗель. Ранены три человека. Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Двое других пострадавших доставлены в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины — множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног. После оказания помощи женщина переведена в Валуйскую ЦРБ, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль уничтожен огнем", – рассказал Гладков.Ранее сообщалось, что боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской областиВ Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУВСУ атаковали Курскую область – ранены двое взрослых и подросток
Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области пять человек пострадали от атак ВСУ

13:01 13.02.2026 (обновлено: 13:04 13.02.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Волоконовском округе в селе Грушевка пострадал водитель авто, когда вражеский FPV-дрон ударил по машине. Его доставили в больницу с рваными ранами спины, множественными осколочными ранениями плеч и баротравмой.
При схожих обстоятельствах пострадал мужчина в селе Гора-Подол Грайворонского округа. У него диагностированы баротравма и ушиб локтевого сустава. В больнице пострадавшему оказались помощь, но от госпитализации тот отказался.
"Кроме того, на окраине села еще два дрона атаковали ГАЗель. Ранены три человека. Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Двое других пострадавших доставлены в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины — множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног. После оказания помощи женщина переведена в Валуйскую ЦРБ, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль уничтожен огнем", – рассказал Гладков.
Ранее сообщалось, что боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям.
