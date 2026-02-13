https://crimea.ria.ru/20260213/v-belgorodskoy-oblasti-pyat-chelovek-stali-zhertvami-atak-vsu-1153182388.html

Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область

Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область

Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, в Волоконовском округе в селе Грушевка пострадал водитель авто, когда вражеский FPV-дрон ударил по машине. Его доставили в больницу с рваными ранами спины, множественными осколочными ранениями плеч и баротравмой. При схожих обстоятельствах пострадал мужчина в селе Гора-Подол Грайворонского округа. У него диагностированы баротравма и ушиб локтевого сустава. В больнице пострадавшему оказались помощь, но от госпитализации тот отказался."Кроме того, на окраине села еще два дрона атаковали ГАЗель. Ранены три человека. Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Двое других пострадавших доставлены в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины — множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног. После оказания помощи женщина переведена в Валуйскую ЦРБ, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль уничтожен огнем", – рассказал Гладков.Ранее сообщалось, что боевики киевского режима атаковали маршрутку в одном из сел Херсонской области. Ранены несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям.

