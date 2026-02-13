Рейтинг@Mail.ru
2026-02-13T20:13
2026-02-13T20:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. Об этом сообщает прокуратура и СК Крыма.По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что девочка на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор. В медучреждении ей была оказана помощь. Родители ребенка сообщают, что часть конструкции рухнула из-за ветхости. Следственным отделом по городу Ялта организована проверка на предмет наличия в действиях лиц, ответственных за содержание данной территори, признаков халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе в части обеспечения безопасности при ее эксплуатации", - сообщили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Упала вместе с забором: девочка травмировалась на детской площадке в Ялте

Девочка травмировалась на детской площадке в Ялте

20:13 13.02.2026 (обновлено: 20:18 13.02.2026)
 
© Прокуратура КрымаДетская площадка, где травмировался ребенок
Детская площадка, где травмировался ребенок
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. Об этом сообщает прокуратура и СК Крыма.
"Следователи Ялты проводят проверку по информации из соцсетей о травмировании ребенка на детской площадке. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту травмирования 11-летней жительницы Ялты", - говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что девочка на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор. В медучреждении ей была оказана помощь. Родители ребенка сообщают, что часть конструкции рухнула из-за ветхости.
Следственным отделом по городу Ялта организована проверка на предмет наличия в действиях лиц, ответственных за содержание данной территори, признаков халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе в части обеспечения безопасности при ее эксплуатации", - сообщили в прокуратуре.
