Упала вместе с забором: девочка травмировалась на детской площадке в Ялте

2026-02-13T20:13

2026-02-13T20:13

2026-02-13T20:18

ялта

новости крыма

прокуратура республики крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Девочка травмировалась на детской площадке в Ялте. Об этом сообщает прокуратура и СК Крыма.По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация, что девочка на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор. В медучреждении ей была оказана помощь. Родители ребенка сообщают, что часть конструкции рухнула из-за ветхости. Следственным отделом по городу Ялта организована проверка на предмет наличия в действиях лиц, ответственных за содержание данной территори, признаков халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании детской игровой площадки, в том числе в части обеспечения безопасности при ее эксплуатации", - сообщили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

